La Comisión Europea ha autorizado el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, después de que este viernes la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitiera su visto bueno a la comercialización del producto desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford.

El regulador ha especificado que solo sea administrada a mayores de 18 años, al considerar que no hay evidencias de su efecto por debajo de esa edad, ya que este grupo no ha sido incluido en los ensayos clínicos que se han realizado hasta ahora.

Esta vacuna se convierte en la tercera disponible en la Unión Europea (UE), después de las de Pfizer/BioNTech y Moderna, que obtuvieron su licencia de uso condicional para su comercialización el 21 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente.

“We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide“