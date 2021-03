Mari Trini fue entrevistada mil veces. Las mil le preguntaron más o menos por lo mismo y le hicieron los mismos comentarios: "¿Por qué no te has casado?", "eres muy seria, parece que sufres una honda amargura", "¿está sola?". En un intento de adulación paternalista que hoy causa sonrojo, los entrevistadores -casi todos hombres- parecían intentar animarla: "¡Mari Trini, si eres muy guapa!". Ella fijaba en ellos sus ojos color de mar y respondía serena, sin irritarse, dotada de una paciencia encomiable y una cierta retranca: "No me he casado por lo mismo que no me he muerto, porque no ha llegado el momento". También intentaba explicar que ella era una persona trabajadora que se tomaba en serio su profesión. No estaba amargada. Punto.

@@MEDIDA[2952201,v]

Yo no soy esa Maria Trinidad Pérez de Miravete había nacido en Murcia en 1947. Entre los ocho y los 14años estuvo enferma prácticamente sin moverse de la cama y pasó por varias operaciones. Eso, reconocía, influyó en su carácter. No solo la dotó de esa paciencia, esa perseverancia antes mencionada, sino que fue el tiempo en el que aprendió a tocar la guitarra y a cantar. Ella no era una chica al uso en la sociedad española. De hecho, ya recuperada y con solo 16 años conoció al director de cine Nicholas Ray, responsable de clásicos como "Rebelde sin causa", y de su mano marchó a Londres, donde se formó musicalmente. Entre Londres y París, en medio de proyectos de cine frustrados, terminó su formación junto a los más grandes del momento, se familiarizó con la Nouvelle Chanson francesa y grabó en francés sus primeras canciones. “Triunfar en la vida es cuestión de trabajo, tesón y voluntad“ Al llegar a España, empezó a interpretar composiciones de Aute y Patxi Andión y versiones de éxitos franceses. "Triunfar en la vida no es cuestión de un año o de dos, sino de mucho trabajo, mucho tesón y mucha voluntad", dijo cuando le preguntaron por qué ninguna de esas canciones tenía el éxito esperado. Fue el disco "Amores" en 1971 el que le dio la fama. No era una chica al uso, no llevaba minifalda sino largos vestidos que recordaban una cultura más alternativa y contestataria. Para este disco, Mari Trini compuso el que se ha convertido en un himno feminista: Yo no soy esa que tú te imaginas

Una señorita tranquila y sencilla

Que un día abandonas y siempre perdona

Esa niña si, no

Esa no soy yo

Yo no soy esa que tú te creías

La paloma blanca que te baila el agua

Que ríe por nada diciendo sí a todo

Esa niña si, no

Esa no soy yo

No podrás presumir jamás

De haber jugado

Con la verdad, con el amor

De los demás

Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa

Que se acobarda frente a una borrasca

Luchando entre olas encuentra la playa

Esa niña si, no

Esa no soy yo Eso decía Mari Trini en plena dictadura franquista, en una especie de contestación al "Yo soy esa" de Juanita Reina, que veinte años atrás había retratado a la mujer dependiente del hombre y del amor. 28.48 min Luces en la noche - Mari Trini