COVID-19 en España | 25 de marzo: La incidencia vuelve a subir hasta los 134 casos

La ministra francesa hospitalizada por COVID, bajo soporte ventilatorio. La ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, que se encuentra hospitalizada por coronavirus, tuvo que ser intervenida hoy con una terapia de alto flujo de oxígeno, segñun ha informado ella misma en sus redes sociales.

"Agradezco a todos los que me han enviado mensajes cálidos, ¡me conmueven y me llenan! Estoy siendo atendida por un personal excepcional y ahora estoy recibiendo una terapia de alto flujo de oxígeno", ha explicado en la ministra en su cuenta de Twitter. Bachelot, de 74 años, es la segunda integrante del Gobierno galo hospitalizada esta semana, tras el ingreso el lunes de la responsable de la cartera de Trabajo, Élisabeth Borne, de 59 años, que permaneció internada dos días.

“Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches, Roselyne“