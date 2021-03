COVID-19 en España, hoy | China lanza un certificado digital de vacunación para viajar al extranjero

08:38

López Miras aboga por mantener las restricciones en Semana Santa: "Los expertos nos dicen que la Semana Santa no puede ser un factor de mayor riesgo para el contagio ahora que tenemos una incidencia moderadamente baja debemos mantenerla. No es momento para la interacción social y debemos aguantar lo más posible con esta incidencia para que en abril y mayo se inicien las vacunaciones masivas no es momento de tirar por la borda el esfuerzo de este último año".