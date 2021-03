COVID-19 en España, hoy | 3 de marzo: Gobierno y comunidades decidirán la semana que viene las restricciones para Semana Santa

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen que "acelere" la respuesta europea a la pandemia, "especialmente en lo que respecta a las vacunas", durante una entrevista telefónica el miércoles. "El objetivo prioritario de acelerar la respuesta europea al Covid-19, especialmente en lo que respecta a las vacunas, estuvo en el centro de su intercambio de puntos de vista", dijo en un comunicado de prensa.

Von der Leyen, por su parte, publicó un tweet en el que simplemente indicó que "discutió la cooperación en la producción y entrega de vacunas".

“Glad to speak to Prime Minister Draghi tonight. We discussed cooperation on vaccine production & delivery. We look forward to the G20 Global Health Summit in May.And we talked about preparatory work on the 🇮🇹 recovery plan under #NextGenerationEU @Palazzo_Chigi pic.twitter.com/mMxlWwnGuf“