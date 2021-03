El Gobierno ha defendido que los certificados digitales de vacunación contra la COVID-19, en los que está trabajando la Comisión Europea, "nunca van a ser discriminatorios para las personas no vacunadas, que podrán seguir viajando de acuerdo con las indicaciones sanitarias".

“Los no vacunados "podrán seguir viajando de acuerdo con las indicaciones sanitarias"“

Así lo ha destacado en un comunicado, en el que defiende el pasaporte COVID como una herramienta para "facilitar la movilidad", que incluirá otros datos con ese fin. "No incluirá solo datos de vacunación, sino también otros elementos sanitarios como las pruebas PCR o si la persona ha superado la COVID-19 y posee anticuerpos", han apuntado tras la reunión en torno a esta cuestión, que ha contado con todos los miembros del Gabinete concernidos y el presidente Pedro Sánchez.

"Certificado de vacunación", no "pasaporte"

Como apuntó la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, sería más adecuado hablar de "certificado de vacunación", que de "pasaporte COVID". Según explicó, un certificado como este serviría, por ejemplo, también para que una persona pueda recibir la segunda dosis de la vacuna en un país distinto a donde se le aplicó la primera.

Preguntado por su opinión, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se ha mostrado proclive a este tipo documentos. "No es algo descabellado, ni nuevo, ya lo conocemos para la fiebre amarilla", afirmó en una rueda de prensa, como en otras comparecencias ha reconocido que pueden ser "útiles". No obstante, el epidemiólogo siempre ha destacado que puede comportar algunos "problemas" para su gestión y dudas en tanto que no todo el mundo tiene acceso a la vacuna todavía.