Coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha detallado en su cuenta de Twitter que la nueva medida buscará "facilitar la vida de los europeos", ya que les permitirá moverse con seguridad en la Unión Europea o en el extranjero, por trabajo o por turismo.



Von der Leyen ha especificado que la propuesta legislativa que se presente este mes tendrá tres grandes objetivos: servir como garantía de que una persona se ha vacunado, contemplar otras pruebas diagnósticas cuando aún no hayan podido vacunarse, y finalmente certificar si alguna de ellas ha superado satisfactoriamente la COVID-19. Según ha recalcado, el futuro pasaporte "respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad".

“We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy“