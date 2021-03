El presidente del Comité de Bioética sobre el pasaporte Covid: "es un doble castigo"

El pasaporte de vacunación podría ser una realidad en el mes de marzo. La Comisión Europea plantea presentar un borrador sobre su uso durante este mes y la vicepresidenta Calviño espera que esté en marcha “antes del verano”. Mientras que sus defensores creen que volvería a activar la economía de muchos países gracias al turismo extranjero, sus detractores piensan que podría conllevar algún tipo de discriminación en algunos aspectos. En 'La Hora de la 1' entrevistamos al presidente del Comité de Bioética, Federico Montalvo, para arrojar algo de luz sobre el tema.

Pregunta: En este momento en el que estamos, ¿crees que es ético un pasaporte Covid?

Respuesta: El pasaporte lo que pretende realmente es defender derechos. En este caso, la libertad de circulación que es un derecho fundamental aunque vivamos esta situación de tensión y excepción. Lo que pasa es que lo que plantea el pasaporte en la situación actual tiene dos objeciones. La objetición científica es que las vacunas, en principio, no previenen la transmisión si no el desarrollo de la enfermedad. En cuanto al inconveniente de justicia, más ético...si yo no puedo acceder a una vacuna -digamos metafóricamente me castigan sin vacunarme porque no estoy priorizado-, además me castigan doblemente porque no me dan un certificado. Como no se accede a la vacunación libremente, no se puede elegir, sino que hay unas priorizaciones en el orden de acceso, pues lo que ocurriría es que estoy castigado doblemente sin vacunar y sin el certificado. Esta sería la objeción ética.

P. ¿Este pasaporte podría acabar llevándose, por ejemplo, al trabajo?

R. Es otro de los problemas. Habría que matizar no solo cuestiones técnicas o tecnológicas también qué eficacia va a tener y en qué ámbitos. A mí que tenga eficacia en ámbitos como el ocio, para acceder a determinadas actividades culturales, o para poder viajar, no me parece éticamente mal. Cuando hablamos de que puede discriminar para el acceso a determinados servicios de salud, que es inaceptable, o para el trabajo, también es discutible. Es verdad que los documentos que acreditan la vacunación podrían operar de la misma manera que lo hacen en la forma tradicional. Es decir, que aun no existiendo este certificado podría ser que un empresario le pidiera a alguien para contratarle que le mostrara la cartilla de que ha sido vacunado. Ese es uno de los problemas que, incluso, puede ocurrir sin el certificado.

P. Si eso ocurriera, si vas a solicitar un trabajo y el empresario te insinuara -o te pidiera- saber si estás vacunado o no ¿sería ilegal? ¿el trabajador lo podría denunciar?

R. El Comité de Ética Alemán, que es un país similar al nuestro, acaba de emitir un informe sobre esta cuestión. Lo que plantea es que en el ámbito empresarial hay una libertad de empresa. Es decir, la administración si tiene que respetar un régimen de mérito y competencia, pero un empresario puede contratar a cualquiera. Es verdad que hay unas cláusulas de prohibición de discriminación en la ley como pueden ser temas de raza o de género, pero hay empresas que contratan solo a hombres, o solo a mujeres, o a más hombres que mujeres...y controlar la libertad de empresa es difícil.

Una cosa sería que al estar en la empresa se despidiera a esa persona por no acreditar estar vacunado (cuando no hay acceso libre a las vacunas) y otra cosa sería que, al contratar, el empresario exija un criterio que él cree que en su ámbito empresarial o laboral es importante. Eso es muy difícil de controlar porque la libertad de empresa también existe y un empresario tiene también derecho a contratar a quien quiera. Entrar en ese espacio tampoco es fácil. No digo que éticamente sea correcto como actúe, pero otra cosa es poder imponer a un empresario a quien quiera la sociedad que contrate.

