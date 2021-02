La revisión continua de la estrategia de vacunación del Gobierno dificulta saber a quién se está vacunando contra el coronavirus actualmente en España y qué vacunas corresponden a cada grupo.

Por ello, hemos recogido las principales preguntas y respuestas, a partir de los documentos redactados por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.

La Comisión de Salud Pública decidió que la vacuna de AstraZeneca va a destinar solo a la población de menos de 55 años . Así, los primeros grupos, que van a comenzar a recibir estas dosis, son trabajadores esenciales (como policías, bomberos o profesores) o que se enfrentan a un mayor riesgo de contagio, como los fisioterapeutas. Siempre que hayan nacido después de 1965 y no padezcan enfermedades graves, en el grupo 6 se incluye:

Posteriormente, el Gobierno ha decidido también destinar la vacuna de AstraZeneca para el grupo de 45 a 54 años , cuando les llegue su turno, en línea con el criterio de no emplear ese fármaco para mayores de 55.

Darias asegura que "las personas con patologías de alto riesgo no van a seguir criterios etarios" de vacunación

Existe dos únicas excepciones al criterio de edad. Por un lado, aquellas " personas con patologías de alto riesgo no van a seguir criterios etarios" en adelante, según subrayó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Por ello, a continuación, también se vacunará con los fármacos basados en la tecnología de ARN mensajero a los menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la COVID-19. Cuáles son las patologías y situaciones para ello, no obstante, se detallarán más adelante.

Sanidad ha decidido que la vacunación sea en adelante por edades y no por colectivos. En concreto, las franjas de edad que ha planteado la comisión de Salud Pública para las siguientes fases con las dosis de Pfizer y Moderna son, en este orden: a partir de 80 años, de 70 a 79 años, de 60 a 69 años y, finalmente, de 56 a 59. Todos estos forman parte del grupo 5 y recibirán las vacunas basadas en ARNm, como las de Pfizer y Moderna, aunque puede haber cambios si se autorizan nuevos fármacos.

Según especifica el documento, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones para verificar si se poseen anticuerpos contra la COVID-19 y es irrelevante si la infección se ha pasado de forma asintomática o sintomática.

No obstante, el nuevo criterio, que se ha fijado a partir de diversos estudios recopilados, no se aplicará a mayores de 55 años. En resumen, se establece:

En la tercera actualización, la Comisión de Salud Pública recomendó no vacunar con AstraZeneca a las personas con inmunodepresión grave -incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico-, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves. Por ello, se les ha priorizado, tras los mayores, con las dosis de Pfizer y Moderna.

Tras ellos, se les administrará las vacunas de Pfizer y Moderna a todos los menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la COVID-19 . Cuáles son las patologías y situaciones para ello, no obstante, se detallarán más adelante.

Padezco una enfermedad crónica, ¿cuándo me van a vacunar?

Preguntada por la posibilidad de que España amplíe el límite de edad para recibir la vacuna de AstraZeneca, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido el "principio de prudencia" que ha regido la estrategia de vacunación en España y se ha mostrado abierta a hacerlo. No obstante, ha avanzado que la decisión dependerá del resultado de los ensayos que la compañía está realizando en Estados Unidos con población mayor de 55 años. Mientras, los asesores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya han avalado su uso para todas las edades .

¿Son estas vacunas eficaces contra las nuevas variantes?

"Hasta la fecha los datos de laboratorio apuntan a que las actuales vacunas inducen respuestas de anticuerpos que mantienen su capacidad neutralizante frente a las nuevas variantes", se indica en el último informe de Sanidad, si bien reconoce la "preocupación" sobre la eficacia de las vacunas. "De manera hipotética, la acumulación de mutaciones en la proteína S podría llegar a comprometer el impacto de las vacunas para controlar la pandemia". Por ello, el grupo de trabajo recuerda la importancia de secuenciar los virus para que, llegado el momento, puedan modificarse las actuales vacunas.

Las indicios son distintos en las diferentes variantes. Así, la británica "no parece que escape a la inmunidad", según el último informe sobre variantes de Sanidad. En cambio, las variantes braileña y sudafricana no se descarta que puedan eludir la respuesta inmune provocada por haber pasado la enfermedad o haber sido vacunado. Por ello, farmaceuticas como AstraZeneca ya han anunciado que están trabajando en un antígeno efectivo ante estas mutaciones.

Del mismo modo, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS ha avalado el uso de la vacuna de AstraZeneca en países donde circulen variantes como la británica, sudafricana o brasileña, tras las dudas suscitadas por algunos estudios, que todavía no han sido revisados por pares. Según han defendido desde la OMS, incluso si se reduce la protección que otorgan estas vacunas, especialmente frente a enfermedades graves, "no hay razón para no recomendar su uso".