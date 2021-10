El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la prórroga -revisable- del estado de alarma por seis meses, hasta el 9 de mayo, entre críticas generalizadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber delegado en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa del decreto en la Cámara y haberse ido apenas una hora después de dar comienzo el debate. Varias formaciones han cargado también contra la duración del decreto y la posible ausencia de control parlamentario a esta herramienta.

El estado de alarma ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara (194 votos), incluido Ciudadanos y los cuatro diputados del PDeCat, la abstención (103 votos) del PP, JxCat y EH-Bildu y los 53 'noes' de Vox y Foro Asturias. La votación se ha producido después de que el Congreso haya acordado modificar el decreto del estado de alarma para establecer que Sánchez rinda cuentas del mismo cada dos meses y que el estado de alarma se pueda revisar y levantar el 9 de marzo si la situación epidemiológica mejora. Son dos condiciones que Sánchez aceptó el miércoles tras las críticas de varios partidos.

Durante el pleno, Illa ha defendido un estado de alarma de hasta un máximo de seis meses ante una situación "de emergencia" en la que “casi todo el territorio español” está en niveles de “riesgo alto o muy alto”. Ha recordado que “varios territorios están por encima del 35% de la ocupación en las UCI” por coronavirus y ha dicho que viene un “invierno largo” en el que aumentan las enfermedades respiratorias y muchas personas requerirán por ello atención hospitalaria en un sistema que ya está “tensionado” por el coronavirus.

A continuación, ha apelado directamente al PP, a apoyar el decreto y demostrar así que es “un partido de estado” que no se sitúa “con la ultraderecha”. Cuando ha terminado Illa su intervención inicial, Sánchez ha abandonado el pleno, justo antes de que comenzara a hablar el líder de la oposición, lo que ha avivado las críticas.

El tono ha ido subiendo en las sucesivas réplicas entre él y el líder 'popular', Pablo Casado, quien ha confirmado la abstención de su partido ante un "atropello legal". Para Illa, el único motivo para la abstención es "ausencia de sentido de estado" de Casado ante la "mayor calamidad" en 100 años. Illa ha reprochado al líder del PP de no tener "argumentos sanitarios" para su abstención a la prórroga, así como de "retroceder" respecto a su discurso contra Vox en la moción de censura de una semana.

El líder ‘popular’ ha defendido la “abstención crítica” de su partido para dar cobertura a las autonomías. Pero ha reivindicado su "patriotismo" para no avalar una prórroga que “hurta” al Congreso la posibilidad de levantar el estado de alarma y con la que el Ejecutivo se “parapeta” en las comunidades autónomas. En este sentido, ha incidido en que acudirá a la Comisión de Venecia para defender la separación de poderes; y una vez más, ha criticado que el Gobierno no ha “negociado nada” ni ha reformado la ley de salud pública, como llevaba meses pidiendo el PP.

Pablo Casado , por su parte, ha intervenido personalmente y por sorpresa en el pleno -estaba previsto que lo hiciera la portavoz, Cuca Gamarra-. " Sánchez le ha dejado un papelón hoy señor Illa, un número de ventrílocuo" , le ha espetado al minitro después de las críticas que Illa ha vertido sobre él: "A usted le han pasado un papel para intentar hacer de tertuliano, achacando al PP que no tenemos argumentos científicos y es algo bastante lamentable".

Vox carga contra Casado por "servil" y una alarma que traerá "más ruina"

Contra él ha cargado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le ha llamado “líder de la servil oposición”: "Señor ministro de la oposición, hay más oposición ahí fuera en las palabras del señor (Felipe) González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura". Abascal ha confirmado que recurrirá este viernes ante el Tribunal Constitucional -prevé pedir la suspensión cautelar de la medida-.

01.41 min Abascal: "Simón no está en la cárcel y, peor aún, sigue en su puesto"

También ha criticado a Sánchez, un “tirano en prácticas”, por no haber defendido personalmente la prórroga de un estado de alarma que es “una ilegalidad” y un estado de excepción encubierto. "Lo que nos proponen aquí es una dictadura delegada", ha añadido, un estado de alarma que traerá "más enfermedad y más ruina" y que "no salvará vidas sino que provocará más hambre". Abascal también ha cargado contra el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias (CAES), Fernando Simón: "Simón no está en la cárcel, pero lo que es peor aún, sigue en su puesto", ha censurado.

Illa, por su parte, ha salido en defensa de Simón, para quien ha pedido "un respeto" al igual que para "todos los profesionales de la sanidad pública": "No le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me hacen rectificar los argumentos, no las amenazas".