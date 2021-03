El Gobierno aprobará este viernes el cuadro macroeconómico y el techo de gasto correspondiente a 2012 con los que elaborará los presupuestos generales del Estado para este año, que deberán ajustarse a un entorno de recesión y a los muy discutidos objetivos de reducción del déficit público pactados con Bruselas.

Lo ha confirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, al inicio este jueves de la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro en Bruselas.

También ha dicho que no espera que la Comisión Europea) tome hasta mayo la decisión final sobre si relaja el objetivo de déficit público para España. No obstante, De Guindos ha dicho que Bruselas entiende que las circunstancias que llevaron a fijar un déficit del 4,4% del productor interior bruto (PIB) para este año "ya no son las vigentes en este momento".

Año de recesión El anterior Gobierno previó, antes de que el pasado verano la coyuntura económica comenzara a deteriorarse de nuevo, que el PIB crecería el 2,3% en 2012, lo que le llevó a proyectar una reducción del déficit del 6% al 4,4% del PIB, recuerda Efe. En cambio, las previsiones actualizadas de los organismos internacionales apuntan a una contracción de la economía para este año que podría oscilar entre el 1% (según la Comisión Europea) y el 1,7% (según el Fondo Monetario Internacional). En plena recesión y con un desequilibrio de las cuentas públicas que finalmente fue en 2011 del 8,5%, en lugar del 6%, parece difícil que se pueda hacer un ajuste inédito de 4,1 puntos del PIB, equivalentes a más de 40.000 millones de euros, sin recortar más el gasto de servicios básicos (educación y sanidad) ni agudizar la crisis, como ha ocurrido con los drásticos planes de ajuste de Grecia. En estas circunstancias, el Gobierno de Mariano Rajoy entiende que superar el déficit de 4,4 % en 2012 no sería un incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que la meta final es lograr bajar al 3% en 2013, según han apuntado fuentes de La Moncloa a varios medios.