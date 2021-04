Este martes, además, España se ha visto obligada a pagar un 40% más de intereses para conseguir 3.158 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, récord desde 1997. Ante esta situación, la Comisión Europea ha insistido en que España debe proseguir los esfuerzos de consolidación fiscal, pero ha atribuido los máximos marcados por la prima de riesgo española al contagio de los problemas en Grecia e Italia y no a los fundamentos de la economía española.

“Las presiones de los mercados no están ligadas a los fundamentos de esas economías“

"Las presiones de los mercados que afectan a algunos Estados miembros, no solo a España, son complejas y no están ligadas únicamente a los fundamentos de esas economías", ha subrayado el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, al ser preguntado por el agravamiento del contagio de la crisis de deuda a España. "Son los efectos del contagio: lo que está pasando en otras economías tiene efectos en sus socios", ha resaltado Altafaj.