El Santander ha sido incluido en la lista de 29 entidades consideradas sistémicas para la economía mundial --es decir, demasiado grandes para quebrar-- que se ha hecho pública este viernes en la cumbre del G-20 en Cannes y a las que se pide una elevada solvencia.

En algunos casos, se les puede exigir un 9,5% de capital de máxima calidad, según el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), una institución creada en la cumbre del G-20 del 2009 en Londres para hacer frente a la crisis del capitalismo.

El Santander, que es el primer banco de la eurozona (por valor de mercado) y uno de los más grandes del mundo, es el único de España en esta lista, elaborada, según el comunicado oficial (pdf), con los criterios del Consejo de Basilea, organización que reúne a los supervisores de la banca de todo el mundo.

A estas entidades se les aplicará a partir de noviembre de 2014 un recargo de capital de entre el 1% y el 2,5% más allá del 7% que exigen las normas internacionales de Basilea III, es decir, entre el 8 y el 9,5%.

No obstante, mucho antes (en junio de 2012), las entidades europeas tendrán que alcanzar un 9% de core capital (proporción de capital de máxima calidad frente a activos de riesgo), según el acuerdo alcanzado la semana pasada en un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas. El propio Santander dijo que alcanzaría sin problemas ese listón, algo que han ratificado este mismo viernes las autoridades europeas.

Además, los bancos que aumenten su riesgo próximamente pueden ver aumentada la exigencia hasta el 10,5%, aunque ninguna institución se encuentra en la actualidad en esta categoría, según el FSB. En todo caso, dependerá de qué activos se consideren de riesgo y de máxima calidad para determinar estas cantidades, ya que la definición de core capital (y sus subtipos) varía según las instituciones.

Presencias y ausencias

Junto al Santader, las otras entidades sistémicas son: Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Goldman Sachs, Crédit Agricole, HSBC, ING, JP Morgan Chase, Lloyds Banking Group, Mitsubishi, Mizuho, Morgan Stanley, Nordea, Royal Bank of Scotland, Société Générale, State Street, Sumitomo Mitsui, UBS, Unicredit, Wells Fargo, Bank of New York Mellon y Banque Populaire.

Según numerosos parámetros, el BBVA es más grande que varios de estos bancos, pero no ha sido incluido en la lista.

El FSB tiene su sede en Basilea y está presidido por el hasta hace unos días presidente del Banco Central Europeo (aunque hasta hace unos días lo hacía en su condición de presidente del banco central italiano). Forman parte de él los bancos centrales y gobiernos de las potencias del G-20 (incluida España) así como organizaciones económicas internacionales (FMI, OCDE, Banco Mundial...).