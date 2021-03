El parlamento de Malta ha ratificado este lunes por unanimidad los cambios para reforzar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF o ESEF en sus siglas en inglés) acordado el pasado 21 de julio por el Eurogrupo. Malta se ha convertido en el décimosexto país de la zona euro en aprobar la reforma y ampliación de este nuevo fondo de rescate. Ahora todos los países miembros de la UE miran a Eslovaquia, el único estado de los 17 que falta por refrendar este fondo, y que este martes afronta la ratificación en su Parlamento.

Tras un nuevo debate maratoniano de cuatro horas, que tuvo que ser suspendido de nuevo por las objeciones jurídicas planteadas por el ex primer ministro Alfred Sant, el Parlamento lo ratificó con el apoyo de la oposición que no sostuvo la postura del ex mandatario. El ministro de Finanzas maltés, Tonio Fenech, ha destacado el "gran sentido de responsabilidad" de Malta, que ha realizado grandes esfuerzos para aprobar los cambios al FEEF.



Aunque Fenech no explicó cuanto dinero dará Malta de ayudas a Grecias añadió que "es muy importante que Grecia sea ayudada, pues si Grecia sucumbe esto podrá tener un efecto de contagio en toda la eurozona". Esta reforma supondrá que la contribución de Malta al FEEF pasará de 398 millones de euros a 704 millones.