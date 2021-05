A este doctor en Ciencias Químicas, nacido en Solares (Cantabria) en 1951, su carrera política le ha convertido en el auténtico alquimista del socialismo.

Elegido en 1982 por su perfil técnico para el Ministerio de Educación de José María Maravall ha ido evolucionando en el desarrollo de la auténtica cara de la política, como negociador en leyes espinosas, como estratega en campañas que de antemano parecían perdidas o como resistente al desgaste político de ministerios como el del Interior.

El que fuera campeón de España universitario de velocidad se ha transformado en el mayor corredor de fondo de la política española desde la Transición. Desde 1993 ha sido elegido diputado por Toledo, Cantabria, Madrid y Cádiz, en todas las legislaturas.

Precisamente fue el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José Bono, quien le hizo un "hueco" en la lista electoral de Toledo en su primer acceso al Congreso, uno de los que más han apoyado su candidatura.

Otro barón histórico, el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también dio su aval a Rubalcaba, aunque manifestó que su ascenso le debería llevar también a la secretaría general del Partido, auténtico resorte de poder del Partido Socialista.