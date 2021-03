La organización terrorista ETA ha anunciado un "alto el fuego permanente, general y verificable", a través del diario vasco Gara.

En el nuevo comunicado (pdf), colgado en la web del diario Gara a las 12:00 en euskera, español e inglés y fechado el 8 de enero, la banda anuncia su decisión de decretar este nuevo alto el fuego, verificable "internacionalmente", como "compromiso firme" con un proceso de solución definitivo y con el final de "la confrontación armada".

La nueva declaración, esperada desde hace tiempo, ha sido leída, como ya es habitual, por tres encapuchados flanqueados por una ikurriña y el emblema de ETA a su espalda. Esta vez ha sido un hombre el portavoz.

La banda hace alusión a la Declaración de Bruselas y al Acuerdo de Gernika, con los que coincide en la necesidad de ofrecer una solución "justa y democrática" al conflicto.

Cree ETA que la solución llegará a través de un proceso democrático que tenga en el "diálogo y en la "negociación" los instrumentos básicos y la voluntad del pueblo vasco como máxima referencia.

Dice que corresponde a los agentes políticos y sociales vascos alcanzar acuerdos para consensuar la formulación del reconocimiento de Euskal Heria y su derecho a decidir.

ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que abandonen para siempre las "medidas represivas y la negación de Euskal Herria".

Rubalcaba: "No es una mala noticia, pero no es la noticia"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha rechazado por insuficiente el anuncio de ETA y ha criticado que la banda siga poniendo precio político al fin de la violencia.

El número dos del Gobierno ha rechazado la verificación internacional del anuncio de ETA en una comparecencia de prensa en la que no ha admitido preguntas. "Quienes verifican son las fuerzas y los cuerpos de seguridad", ha aseverado.

"Lo único que queríamos leer es una declaración del fin irreversible y definitivo de ETA", ha dicho, para añadir: "ETA no ha hecho lo que esperamos las fuerzas políticas. No es una mala noticia, pero no es la noticia, porque no supone el fin de ETA".

Según fuentes socialistas citadas por Efe, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido prudencia y cautela en la Ejecutiva Federal del PSOE, que se celebraba en el momento que Gara ha publicado el anuncio de la banda.

El PP, por su parte, ha calificado el comunicado de "pausa" y ha subrayado que ETA "no renuncia a la actividad criminal y reafirma su voluntad de seguir existiendo". Cree que la banda no se arrepiente de nada y se muestra dispuesto a colaborar con el Gobierno aunque anuncia que estará "muy vigilante" para que ninguna marca de ETA se presente a las elecciones municipales y forales.