El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha rechazado por insuficiente el anuncio de alto el fuego "permanente, general y verificable internacionalmente" de ETA y ha criticado que la banda siga poniendo precio político al fin de la violencia.

"Lo único que queríamos leer es una declaración del fin irreversible y definitivo de ETA", ha dicho, para añadir: "ETA no ha hecho lo que esperamos las fuerzas políticas. No es una mala noticia, pero no es la noticia, porque no supone el fin de ETA".

El número dos del Gobierno ha rechazado la verificación internacional del anuncio de ETA en una comparecencia de prensa en la que no ha admitido preguntas. "Quienes verifican son las fuerzas y los cuerpos de seguridad", ha aseverado.

A su juicio, la banda terrorista sigue con la "misma arrogancia, el mismo lenguaje y los mismos escenarios" y se sigue situando como "garante de una supuesta negociación".

Además, cree que del comunicado se desprende que ETA tiene las mismas pretensiones de siempre, con una visión distorsionada de la realida y con un catálogo de reivindicaciones que no abandona".

Ha dicho a los medios: "Si me preguntan si estoy más tranquilo que ayer, les digo que sí; pero si me preguntan si esto es el fin de la banda, les digo que no".

Y ha vuelto a lanzar un mensaje a Batasuna, si quiere concurrir a los comicios: "O ETA deja la violencia definitivamente, y es evidente que hoy no estamos en eso; o Batasuna rechaza fehacientemente su relación con ETA, lo que tampoco se ha producido". "El comunicado no cambia nada", ha dicho.

"El pasado no va a vlver nunca, el pasado no vuelve y eso tienen que tenerlo claro quienes estén pensando o quieran participar en la vida pública".