El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que lo "razonable" es que "agote la legislatura" en una entrevista en RNE, la primera tras el fiasco electoral socialista del pasado 22 de mayo.

Desde el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha valorado en "positivo" el dato de paro hecho público este jueves -que rebaja en más de 79.000 el número de desempleados- y ha defendido que "volvería a tomar al 100%" las mismas medidas de ajuste, pese a que muchos ciudadanos "han entendido que no se correspondían" con sus la filosofía de su partido.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que Carme Chacón tomó de manera libre la decisión de no concurrir a las primarias socialistas y que no influyó en su elección. En este sentido, Zapatero, como secretario general del PSOE, ha afirmado que valora "muy positivamente" dicha decisión porque "produno un cierto clima de claridad a la hora de definir a nuestro candidato". Asimismo ha destacado que confía en la ministra de Defensa y reconoce "sus capacidades y valías".

"Carme tomó la decision de no concurrir de manera libre , aunque por supuesto que escuchó a muchos compañeros. Fue una decisión que valoro muy positivamente, porque produjo un cierto clima de claridad a la hora de definir a nuestro candidato", ha sostenido el jefe del Ejecutivo.

"La única propuesta concreta que hizo fue reducir en una la media de las consejerías de todas las comunidades, pero no le quito valor", ha sostenido el presidente del Gobierno, que ha ofrecido todo el "respaldo" de su Gobierno a los presidentes autónomos del PP para que hagan un "ejercicio en la contención del déficit", que está establecido en el 1,4% del PIB para este ejercicio.

Sí ha recordado Zapatero que no se halló consenso en la subcomisión del parlamento que estudió la reforma de la ley electoral, una de las principales peticiones de las acamapadas en toda España, y ha hecho un llamamiento a realizar un debate sobre esta reforma "a la luz de la experiencias, y con la perspectiva general de los 30 años de democracia".

Respecto al movimiento 15-M , Zapatero ha defendido que "fundamentalmente" es una expresión más de la crisis económica. "En la opinión pública está instalado que hemos dado dinero a los bancos, pero en realidad sólo les hemos avalado, respaldado, para que pudieran emitir deuda cobrándoles intereses y ya hemos ingresado 3.300 millones de euros", ha detallado el jefe del GObierno, quien ha recordado que su equipo ha aprobado "en paralelo" site medidas fiscales para qeu el reparto del coste de la crisis se centre en las "rentas más altas". A juicio del presidente, existe un descontento basado en el desconocimeinto y hay que explicarlo "hasta la saciedad, una y mil veces". "Les he escuchado -a los miembros del 15-M- y no tengo prejuicios a discutir sobre cómo elaborar las listas , si abiertas o cerradas", ha defendido el líder socialsita, quien ha recordado que siempre hay "pros y contras" en todo modelo.

Zapatero, que se ha reconocido como "el principal responsable" de los resultados electorales por las "difíciles decisiones de gobierno" que ha tenido que tomar por la crisis económica, ha descartado de lleno que España tenga en algún momento que pedir "ayuda financiera al exterior".

"La autocrítica la ejerzo de manera privada y pública, no me importa reconocer que he cometido errores y hasta subrayarlo", ha defendido el líder socialista, que ha puesto el ejemplo de sus declaraciones un día antes del atentado contra la T-4 de Barajas, con el que ETA rompió la penúltima tregua-.

El final de ETA. Ese ha sido otro de los temas que ha abordado el jefe del Gobierno, que ha vuelto a insistir en que se está "máe cerca que nunca", aunque ha sostenido que "es probable" que el final no se alcance "un día, sino que sea consecuenciad e un proceso".