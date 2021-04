"Sí , compañeros, me presento a las primarias. No somos un partido que vaya a las elecciones a obtener derrotas dignas sino victorias democráticas".

Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que se presenta a un proceso interno en el PSOE para convertirse en el sucesor de Zapatero como candidato en las elecciones generales de 2012.

Rubalcaba ha cerrado, con su intervención, un Comité Federal que le ha avalado como candidato. El cierre de filas ha sido total con el "candidato de consenso", tal y como lo han denominado los 'barones' socialistas y numerosos miembros del partido. Todos han coincidido con Zapatero, que ha dicho de él: "Es un esprinter, es capaz de ganar unas elecciones en diez meses".

El número dos del Gobierno ha dicho que lleva "37 años a disposición del partido y del país" y que no va a dejar de hacerlo ahora. Lo ha asegurado ante sus compañeros que le han interrumpido varias veces para aplaudirle, incluida Carme Chacón, que esta misma semana anunció que se retiraba de la batalla sucesoria.

Ninguna mención a Chacón en su discurso

Rubalcaba no ha hecho mención alguna a Chacón, muy seria a su entrada a Ferraz, en un discurso en el que ha calificado su decisión como "importantísima, larga, profunda y consciente". "Llevamos meses pensando en esto, casi antes de que Zapatero anunciase su renuncia", ha dicho.

“No he hecho declaración alguna, gesto ni movimiento en este tiempo“

Sí ha querido dejar claro que ha respetado en todo momento los tiempos y las formas. "No he hecho ninguna declaración, ni gesto ni movimiento en todo este tiempo", ha señalado. Y ha ido más allá: "Se cuentan con los dedos de las manos los compañeros que me han oído hablar de esto, incluso en privado".

"Durante la última semana lo hemos pasado regular". Se ha referido así a los últimos seis días, más que complicados para el PSOE, en los que se ha hablado de presiones a Carme Chacón para que le dejase vía libre y en la que Patxi López habló de la conveniencia de un Congreso federal, poniendo a Zapatero y al partido en una situación complicada.

"Me presento a las primarias por mis ideas, por la gente, por los militantes y por muchos de vosotros", ha señalado, para añadir: "Cómo voy a decir que no a los compañeros que me lo piden y que, con una excelente gestión, han perdido las elecciones del 22-M por ser del PSOE".

"Creo que tengo que hacerlo", ha manifestado, tras dar las gracias a su partido y en especial a Zapatero. "Comparto todas y cada una de las decisiones de José Luis".

“Comparto todas y cada una de las decisiones de Zapatero“

Ha coincidido con el secretario general socialista en la necesidad de hacer autocrítica pero ha insistido en que lo imprescindible ahora es "pensar en el futuro".

"Vamos a hablar de nuevas ideas, Patxi", ha dicho, haciendo referencia a la exigencia del lehendakari vasco, Patxi López, de hablar menos de caras y más de discurso político. "Vamos hacia un nuevo proyecto para ganar las elecciones", ha aseverado.

En un momento del discurso, Rubalcaba (confeso madridista) ha cambiado el tono para decir que esta noche apoyaría al Barcelona en su partido con el Manchester.