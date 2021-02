Un agente del Cuerpo Nacional de Policía ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo (TS) que Sortu es una iniciativa de Batasuna para refundarse -"son las mismas personas con un proyecto nuevo"- y que ha recibido el "plácet" de la banda terrorista ETA.

Además, uno de los guardias civiles que también ha declarado como testigo ha asegurado que hay "signos evidentes" de que ETA "no se va a disolver" y que se han descubierto "planes de futuro" que ponen de manifiesto "todo lo contrario".

Expertos en lucha antiterrorista de la Guardia Civil han afirmado también que la formación abertzale se lleva gestando desde principios de 2010.



La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) examina este lunes en vista pública las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía en las que piden al Alto Tribunal que se prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos y, por lo tanto, que no acuda a las elecciones del próximo 22 de mayo.

El guardia civil ha defendido que las pruebas indican que ETA sigue funcionando. Se ha referido así al robo de material informático - destinado a "facilitar la vida en clandestinidad" - en una empresa francesa el pasado mes de diciembre, a la desarticulación del "comando Otazua" en Vizcaya y a la detención en el departamento galo de Pas-de-Calais de los jefes militar y de explosivos de ETA , Alejandro Zobaran y Mikel Oroz, respectivamente. El guardia civil ha señalado también que "esta misma mañana" ha sido detenida en el centro de Francia una presunta miembro de ETA "en las mismas circunstancias" en que fueron detenidos otros integrantes de la banda antes de que ésta declarara el alto el fuego, ya que iba armada y acompañada por otro supuesto terrorista que se ha dado a la fuga. "ETA ha llevado a cabo diferentes acciones de las que no se infiere que vaya a desaparecer , sino todo lo contrario", ha dicho el agente.

De las acciones de ETA "no se infiere que vaya a desaparecer"

El policía ha admitido que el nuevo proyecto tiene como novedad fundamental que "alude a la condena de la violencia", pero ha señalado que ello obedece a una "evaluación utilitarista" de la izquierda abertzale, que no rechaza el terrorismo por una cuestión de principios, sino porque ya no lo considera útil.

El testigo ha señalado asimismo que, pese a las discrepancias entre ETA y Batasuna puestas de manifiesto durante el proceso de debate interno que dio lugar a la creación de Sortu, no ha habido "en ningún caso" una ruptura entre las ramas militar y política, ya que esas diferencias se superaron y "todos los sectores buscaron la cohesión". "Existe una unidad de acción entre ETA-Ekin y Sortu", ha declarado el miembro del instituto armado, que ha subrayado que en el seno de la banda terrorista "existía una voluntad de crear un referente político nuevo y eso se concreta en Sortu".

Iruin ha tratado también de que el agente admitiera que Sortu no es una reproducción "mimética" de Batasuna, a lo que el testigo ha replicado diciendo que eso sería imposible, porque para cumplir el objetivo de volver a las instituciones debe "cumplir la legalidad". Tras la declaración del primer testigo, la Sala ha suspendido la sesión hasta las 15.15 horas.

"No es que Batasuna haya convencido a ETA", ha añadido el agente, que ha asegurado que la banda "no decidió su tregua", sino que se ha quedado "paralizada" porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desarticulado su estructura y detenido a su cúpula, lo que le ha llevado a la convicción de que un nuevo ciclo de violencia "era inviable".

Preguntado sobre si hay algún indicio o sospecha de que ETA tenga intención de abandonar la actividad terrorista, el policía ha contestado que, aunque se está en un periodo en el que la banda ha desactivado la violencia, "no existe constancia de que ETA tenga voluntad de abandonar la violencia terrorista".

El policía testigo: "No hay constancia de que ETA vaya a abandonar la violencia"

Sortu se gesta "desde principios de 2010"

Además, expertos antiterroristas de la Guardia Civil que han declarado en calidad de testigos han afirmado que los responsables de la formación ilegalizada llevan "desde principios del año 2010" trabajando para poder presentarse a los comicios bajo una nueva marca electoral.



Uno de los agentes de la Benemérita, ayudado por una presentación en Power Point, ha subrayado la importancia de la conversación telefónica intervenida en la que el responsable de comunicación de la ilegalizada Batasuna, Mikel Ansa, trasmitía al alcalde de ANV en Elorrio (Vizcaya), Nicolás Moreno, directrices precisas sobre cómo tenía que actuar para recabar en Bruselas el apoyo de las instituciones europeas para la legalización de Sortu y en la que le advertía que no debía presentarse como miembro del nuevo partido.



En la conversación telefónica, mantenida el pasado 8 de febrero, Ansa le decía a Moreno: "Tu te presentas a ti mismo, como siempre. Como miembro de la izquierda abertzale y punto". El alcalde de Elorrio le contestó entre risas: "Sí, no como miembro de Sortu todavía, ¿no?".



"Tú todavía no eres de eso", le advirtió por teléfono Ansa, ante lo que Moreno intentó sosegarle: "Ya, ya tranquilo".



Esta conversación tuvo lugar durante el viaje realizado por el regidor de ANV para recabar el apoyo a Sortu en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica). El diálogo intervenido y los demás documentos llevan a la Guardia Civil a asegurar que el acto de Bruselas "fue organizado y gestionado desde España" por Batasuna a través de Ansa.