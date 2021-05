La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha insistido en el Pleno del Congreso en que la futura ley sobre cuidados paliativos y muerte digna, que comenzará su tramitación en marzo en el Consejo de Ministros, no regulará la eutanasia.

En respuesta a una interpelación del diputado del grupo mixto Carlos Salvador, la ministra ha insistido en que la ley tiene como objetivo armonizar las diferentes normativas autonómicas existentes en esta materia, con el fin de garantizar la igualdad y equidad de todos los ciudadanos al final de la vida, independientemente de donde vivan.

"No estamos hablando de eutanasia, no mezclemos debates, sino del derecho a morir con dignidad y evitar sufrimientos innecesarios. No es el momento de regular otra cosa que no sea los cuidados paliativos y la muerte digna y en el calendario del gobierno está esta y no otra norma", ha subrayado la ministra.

De esta manera, Pajín despejaba los temores del diputado sobre que el Gobierno pretendiera aprobar una nueva normativa que fuera más allá de regular los cuidados paliativos "y que dándonos gato por liebre introdujeran la eutanasia".

Teniendo en cuenta que comunidades como Andalucía han aprobado legislaciones al respecto y otros parlamentos regionales están en ese proceso, la ministra ha considerado que "ha llegado el momento de hacer una legislación nacional que armonice todas las normas y garantice la igualdad y la equidad".

Además, persiste una gran heterogeneidad entre los diferentes servicios regionales, tanto en cuanto a recursos como en el modelo de atención a los enfermos terminales, ha dicho.

En España hay unos 400 equipos y unidades de cuidados paliativos actualmente. Según los expertos, harían falta otros 300 para garantizar la atención adecuada a los 250.000 españoles que necesitan este tipo de atención médica al final de su vida cada año en España.

Por ello, Pajín ha calificado la ley de "oportuna y necesaria" y ha asegurado que hay un gran consenso en torno a la necesidad de dar los mejores cuidados paliativos en un proceso difícil para los pacientes y sus familiares y también para los profesionales.