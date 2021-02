La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se ha mostrado convencida de que la agencia de medición de riesgos Moody's no rebajará el rating de la deuda española de aquí a tres meses, ya que "en un plazo muy corto" España resolverá las dudas que alberga este organismo.

Moody's ha anunciado que está estudiando revisar a la baja la calificación de la deuda soberana española, actualmente en "Aa1", por la vulnerabilidad del país a nuevos periodos de tensión debido a sus necesidades de refinanciación en 2011.

Ya en septiembre pasado, Moody's rebajó la calificación de la deuda de España desde "AAA" -su máximo rating- a "Aa1", tras haberla puesto en junio bajo vigilancia.

Antes de rebatir las dudas de la agencia, Salgado ha querido dejar claro que Moody's "no tiene ninguna duda sobre la solvencia de España y de su deuda", y que "dice expresamente que tiene la seguridad de que España no va a necesitar acudir a ningún mecanismo de ayuda financiera externa".

Déficit, financiación y reformas

La vicepresidenta ha insistido en que las tres cuestiones que, según Moody's, llevan a pensar que en tres meses se puede rebajar el rating de la deuda española quedarán solventada en un plazo muy corto de tiempo.

Sobre las dudas en torno al cumplimiento de los compromisos de déficit, ha avanzado que la próxima semana se darán a conocer los datos de la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el tercer trimestre del año, y que cuando se conozcan, "Moody's y todos entenderán que no hay ningún riesgo de que no cumplan el objetivo del 2,4% de déficit en términos anuales".

La segunda cuestión es la posibilidad de que el sector financiero español necesite un mayor refuerzo de capital. Salgado ha recordado que el Banco de España exigirá a las entidades financieras que, con el cierre de cuentas de diciembre, presenten todos sus resultados y datos con el mismo detalle que cuando se realizaron las pruebas de resistencia, con lo que se volverá a demostrar su solvencia.

Y finalmente, ha señalado que Moody's quizá no tenga información actualizada cuando habla de los retrasos en las reformas estructurales en España, ya que el Gobierno "no sólo no ha retrasado, sino que ha anticipado" la reforma de las pensiones, y la presentará el próximo 28 de enero.

Así, al resolverse las dudas de la agencia de medición de riesgo, Salgado ha opinado que no cree que el anuncio de este miércoles vaya a tener repercusiones inmediatas sobre el mercado de deuda. Sin embargo, la prima de riesgo está en 254 puntos básicos, con respecto al bono alemán.

Ha recordado, a este respecto, que al final de cada ejercicio es "habitual" que exista "gran volatilidad" en las primas de riesgo de la deuda. La vicepresidenta también ha recordado que, en cualquier caso, la deuda española mantendría una calificación doble AA, lo que se conoce como "deuda refugio".