El parlamento de Irlanda ha aprobado este miércoles, por 81 votos a favor y 75 en contra, el plan de rescate de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno de coalición del mayoritario Fianna Fail y el Partido Verde han sacado adelante la votación gracias al apoyo de varios parlamentarios independientes al texto llamado 'Memorándum de Entendimiento', alcanzado el pasado 28 de noviembre entre el Ejecutivo, la UE y el FMI.

Con los 85.000 millones de euros que se prestarán a Dublín se cubrirá el déficit del Estado irlandés, así como las deudas de los bancos, durante los próximos cuatro años.

Durante el debate de más de dos horas, el ministro irlandés de Finanzas, Brian Lenihan, se ha declarado "perplejo" por el rechazo de la oposición al plan de rescate, al tiempo que calificó de "irrisibles" las posibilidades de abrir el próximo año un proceso de renegociación con el FMI y la UE.

La UE y el FMI ofrecieron el fondo de rescate a cambio de que Irlanda acometa durante los próximos cuatro años un severo plan de ajustes por un valor de 15.000 millones de euros, lo que debería rebajar el déficit público hasta el 3% del PIB en 2014.

Según el acuerdo, Irlanda podría lograr una prórroga de un año, hasta el 2015, para lograr ese objetivo, aunque Lenihan ha precisado que la extensión sólo será necesaria si no se cumplen las previsiones económicas del Gobierno.

La oposición, en contra

El principal partido de la oposición irlandesa, el conservador Fine Gael (FG), ha calificado de "totalmente obsceno" el acuerdo sellado por su Gobierno con la UE y el FMI para acceder a un plan de rescate.

El portavoz de Finanzas de FG, Michael Noonan, ha efectuado esas declaraciones en el Parlamento de Dublín, donde ha insistido en que algunos términos del acuerdo deben ser renegociados, como el interés del 5,8% impuesto a Irlanda para devolver el fondo de rescate.

En su opinión, este tipo es demasiado alto y ha acusado a sus socios comunitarios de poco "solidarios".

El dirigente opositor también ha responsabilizado al Gobierno de cometer graves errores en la gestión de la crisis, sobre todo en lo que se refiere al agujero del sistema bancario nacional, que, dijo, el Ejecutivo se empeñó en rescatar con dinero público.

El laborista Eamon Gilmore, líder del tercer partido nacional y el político más valorado por los irlandeses, ha advertido de que acudirá a las urnas el próximo año, cuando se celebren elecciones generales, con la intención de obtener un mandato popular para renegociar el plan de rescate de la UE y el FMI.

"No me vale que la Comisión Europea trate a Irlanda como un riesgo de contagio, que debe ser contenido sin atender al coste que tendrá para la gente de Irlanda. Fueron el (gobernante partido) Fianna Fail, los banqueros y los constructores los que causaron esto, no el pueblo", ha dicho.