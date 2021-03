Claves de la crisis de Irlanda y de su rescate

No. Las cuentas públicas también se han deteriorado por la fuerte caída en la recaudación de impuestos derivada de la propia crisis.

¿Por qué se ha resistido a solicitar el rescate?

Hasta el pasado 21 de noviembre, Dublín insistió en que no necesitaba ayuda externa porque tenía asegurada su financiación hasta junio de 2011, con lo que no necesitaría acudir al mercado para conseguir fondos y, por tanto, no tendría que pedir prestado al elevado interés que esos mercados estaban marcando a la deuda irlandesa.

El Gobierno irlandés también estaba presionado por la oposición de gran parte de sus ciudadanos a dejar su política económica en manos de poderes exteriores, ya que consideran que eso supone renunciar a la soberanía que tanto les costó lograr (Irlanda se independizó de Reino Unido en 1922).

Además, temían que una de las primeras decisiones de esa nueva gobernanza económica ajena fuera la de subir el impuesto de sociedades -mucho más bajo que en el resto de la Unión Europea- con lo que se perdería una de las palancas de la buena competitividad que ha sido clave en su crecimiento.