José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha querido subrayar que el acuerdo entre el PSOE y el PNV sobre los Presupuestos "deja la figura de Patxi López incólume".

El portavoz socialista ha dicho también que el PSE (Partido Socialista de Euskadi) ha estado informado "en tiempo real" sobre las negociaciones.

"Están satisfechos con la información recibida y entiendo que también con el acuerdo. De hecho, Zapatero llamó ayer (el jueves 14 de octubre) a Patxi López", ha dicho Alonso.

El ex ministro ha afirmado que "es un acuerdo bueno para España y para el País Vasco. Y, a pesar de este acuerdo, el lehendakari tiene toda la legitimidad y cuenta con todo el apoyo del PSOE".

Además, el portavoz socialista ha querido dejar claro que, durante las negociaciones , "no se ha hablado sobre ETA ni sobre lo que llaman (la izquierda abertzale) 'el proceso de normalización'". Así también lo ha reflejado Joseba Egibar, presidente del PNV en Guipúzcoa, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, donde ha subrayado que el acuerdo es "sólo económico". Egibar ha afirmado que el Gobierno central tiene "conocimiento muy exacto y detallado de todo lo que acontece" en el mundo de la izquierda abertzale ilegalizada y su relación con ETA.

El PP vasco lamenta "la incapacidad política del PSE"

Sin embargo, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha lamentado, la "incapacidad política" del PSE, que está siendo "sustituido" en el papel que le correponde por el PNV.

Para Barreda, con este acuerdo la formación jeltzale "se hace corresponsable de la política económica" del presidente José Luis Rodríguez Zapatero "a cualquier precio".

En declaraciones a Europa Press, Barreda ha criticado que el PNV "no ha planteado alternativas económicas al presupuesto y no ha pretendido mejorar ese presupuesto ponerlo al servicio de la salida de la crisis, sino que, por el contrario, ha puesto planteamientos partidistas, su lectura del Estatuto y no la que ha avalado el Parlamento vasco, para intentar buscar un acuerdo con Rodríguez Zapatero".

A su juicio, es "evidente que, con el antecedente de las políticas activas de Empleo, que nos van a costar dinero a los vascos en vez de aportarlo, hay que preocuparse de que en que términos se llegue a esos acuerdos del desarrollo del Estatuto que, en todo caso, suponen un ninguneo al Gobierno vasco".

Para Barreda, es "dudoso que los vascos podamos permitirnos el lujo de la continuidad de Zapatero a cambio de una, de dos o de siete transferencias".