La huelga de autobuses de Auto-Res mantiene este domingo una jornada de paro total, dentro de las diez fechas de protesta programadas, que se prolongarán durante el mes de agosto y el 1 de septiembre.

Los paros fueron establecidos por los sindicatos el pasado viernes, aunque las movilizaciones comenzaron la pasada primavera para "denunciar la situación laboral de sus trabajadores", una plantilla de 400 personas de las que 270 son conductores de autobús.

Así, la huelga estaba formalmente convocada de forma parcial para los días 6, 13 y 21 de agosto durante diez horas, desde las 14 horas hasta las 24 horas, mientras que los días 8, 14, 15, 16, 22 y 29 de agosto así como el día 1 de septiembre, los paros se realizarán durante toda la jornada.

Ante esta situación, la entidad ha recomendado a los viajeros que tenían un billete ya comprado que consulten las fechas de los paros y confirmen la disponibilidad de las plazas, ya que, durante esos días, sólo se realizarán servicios mínimos. La empresa ha asegurado, además, que la cancelación de los billetes emitidos para las fechas afectadas por la huelga serán reembolsados en la totalidad del importe.

Los trabajadores, entre otras cosas, señalan que se están llevando a cabo despidos que han provocado que en poco menos de tres años la plantilla se haya reducido casi a la mitad. Además, afirman que la compañía tiene intención de recortarles los salarios. Estas circunstancias les han llevado a realizar desde principios de año varias jornadas de huelga para denunciar su situación.

Se plantean incumplir los servicios mínimos en los paros del día 13

Los trabajadores se plantean incumplir los servicios mínimos del 30 por ciento el próximo día 13 de agosto, una decisión que tomarán en asamblea el próximo miércoles o jueves, según ha informado el delegado sindical de UGT, Francisco Morales.

Este domingo se están cumpliendo los servicios mínimos del 30 por ciento, que fueron solicitados por el Ministerio de Fomento. Un domingo de agosto normal pueden salir entre 150 y 200 autobuses, pero "hoy no saldrán ni siquiera 50" y, hasta las 11.30 horas sólo han salido tres coches, cuando lo normal serían 15 autobuses. "La huelga afecta esta mañana por lo menos a 2.000 o 3.000 viajeros", ha indicado.

"Los trabajadores están ya muy enfadados. Puede ser que la semana que viene, el 14 o el 15 puedan incumplir los servicios mínimos, pero eso lo hablaremos antes del 13 de agosto, que es la próxima jornada de huelga prevista", ha advertido.

Morales asegura que desde el mes de junio no mantienen negociaciones con la empresa, que no saben "nada de los responsables, que están de vacaciones". "La empresa no quiere negociar con nosotros", insiste.

Además, ha señalado que la huelga que afecta a unos 4.000 viajeros al día está en marcha "desde abril". "Ha habido 14 despidos y el paro durará todo agosto", ha destacado, al tiempo que asegura que la empresa "ha cambiado las condiciones de trabajo" y que puede haber más despidos "a partir de septiembre".

"No exigimos nada, llevamos dos años de congelación de sueldo y la empresa nos quiere quitar entre un 8 por ciento y un 10 por ciento", ha añadido.

El sindicato espera que exista algún tipo de "movimiento" y subraya que están "dispuestos a negociar". En caso contrario, mantienen su intención de seguir adelante, hasta el 1 de septiembre.