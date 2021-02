"Vuelvo de Mallorca. Ahora estoy en Madrid y mi autobús a Cuenca está anulado. No tengo cómo viajar ahora... y sí, me han dicho que me devuelven el dinero pero es que lo de menos es mi dinero". Así ha narrado Belén la situación que ha provocodo la huelga convocada por los empleados de Auto-Res (Grupo Avanza) para este viernes desde las 14.00 hasta las 24.00.

El objetivo de los trabajadores con este paro es lograr la incorporación de los 15 trabajadores que han perdido su puesto, trabajar las horas adecuadas que no supongan un riesgo y que no se lleve a cabo el recorte salarial. Frente a ellos, los viajeros que, como afirma Belén "parece que siempre somos los que pagamos".

...¿y las vacaciones? A pesar de la opinión generalizada, esta huelga no es nueva. Los paros comenzaron el pasado mes de abril y, según afirma el encargado del Comité de Prensa de Auto-Res, Luis Miguel Ortiz, "nosotros sabíamos que íbamos a terminar llegando a estos meses pero no queríamos. La empresa debería haberlo previsto porque han tenido tiempo. Nosotros nos hemos preocupado mucho más por los viajeros que la propia empresa". “La huelga, en momentos determinados. Así no se hacen las cosas“ Gabriela, de Madrid, pretendía irse de vacaciones a Oropesa. Sabe y comparte que la huelga es un derecho "pero en momentos determinados porque así nos perjudican a los demás. Así no se hacen las cosas". La empresa insiste en recordar que se están cumpliendo los servicios mínimos. Esto supone un 30% de autobuses, la salida de 3 por cada diez que normalmente circulan. En el caso de que no se coja el autobús, el importe del billete se devuelve íntegro. Sin embargo, en pleno mesde agosto, resulta complicado reubicar a todas las personas en esos tres autobuses que salen al día. "El problema está cuando tu autobús no entra dentro de los servicios mínimos. ¿Qué haces? Intentan meternos en ellos pero no siempre es posible...". Afirma Mario, que ha visto como su autobús con destino a Vigo se cancelaba. Frente a él, otras como Ángela y sus amigas, han tenido la suerte de que su autobús hacia Peñíscola entra en los servicios mínimos "y saldrá con plena normalidad. Nos lo han garantizado".