El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que ya tiene preparado el recurso contra el FROB ante el Tribunal Constitucional (TC) y que la decisión dependerá de la "lealtad" que demuestre el Gobierno el día 16 en la reunión de la comisión bilateral.

Núñez Feijóo explicado, un día después de que el Gobierno haya recurrido ante el TC la ley gallega de cajas, que su Ejecutivo ya planteó el pasado año la posibilidad de recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria porque invadía las competencias de Galicia.

El Parlamento gallego aprobó, sin el apoyo del PSdeG, instar a la Xunta a que recurriese el FROB, por lo que Núñez Feijóo insiste en que recurrirá esta norma ante el TC si el Ejecutivo se sigue mostrando "desleal", al igual que ha hecho al recurrir la Ley de Cajas.

Sobre el proceso de diálogo, tras las cartas cruzadas entre el propio Núñez Feijóo y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, el titular de la Xunta aclaró que está dispuesto "a acordar, pero no a recortar, y a dialogar, pero no a discriminar".

“Dispuesto a acordar, pero no a recortar, y a dialogar, pero no a discriminar“

A su juicio, el Gobierno ha cometido una "triple deslealtad" con la Xunta con " acusaciones gravísimas " de no respetar la Constitución, cuando tiene "competencias plenas y exclusivas sobre cajas de ahorros", por recurrir una ley "exactamente igual que las aprobadas por gobiernos socialistas en Cataluña, Andalucía y el País Vasco", y por decir a la vez que quería dialogar y presentar un recurso.

Salgado justifica el recurso

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha afirmado que la Ley de Cajas de Ahorro de Galicia es la "expresión evidente" de interferencia política en la actividad de las cajas y que por eso, entre otras razones, el Gobierno la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

En la sesión de control en el Congreso, Salgado ha contestado al PP que "el Gobierno está recurriendo una ley, no una fusión, a ver si se enteran", y ha añadido que "son ustedes a los que se les llena boca por decir que la ley de cajas debería evitar que hubiera interferencias políticas".

“El Gobierno está recurriendo una ley, no una fusión“

Salgado sostiene que existen indicios evidentes de inconstitucionalidad en al menos diez preceptos de la Ley gallega de Cajas y que el Ejecutivo ha hecho "lo que debía" con el informe del Consejo de Estado, "que ha ratificado punto por punto lo que el Gobierno ha estimado".

El diputado popular Conde ha respondido a la ministra de Economía que sus argumentos "no se tienen en pie" porque esa norma tiene preceptos "exactamente iguales" a otras leyes de otras comunidades que el Gobierno "no ha recurrido" por lo que el problema "no es técnico o jurídico sino estrictamente político".