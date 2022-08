La venta de Opel a Magna sigue pendiente del acuerdo con Figueruelas

Aunque todo parecía preparado para la firma este jueves de la venta, por parte de General Motors, de la marca de automóviles Opel a la multinacional austríaco-canadiense Magna, el cierre de la operación deberá aplazarse al menos hasta el viernes, dado que dos de las factorías de la compañía se resisten aún al acuerdo: la sede central de Opel en Ruesselsheim y la planta de Figueruelas, en Zaragoza.

El acuerdo con los sindicatos es una condición previa ineludible para que se formalice el traspaso del 55% de las acciones a Magna y su socio financiero, el banco ruso Sberbank, de forma que General Motors retendrá el 35% y el 10% restante irá a manos de los trabajadores.

La noticia no ha sido bien recibida en la planta de Figueruelas en Zaragoza porque Magna no oculta que tiene intención de prescindir de 1.600 trabajadores de esa factoría.

Tras varios meses de negociaciones, el acuerdo parecía cercano e incluso el consejero delegado de General Motors, Fritz Henderson, había declarado que era "bastante posible" la firma del acuerdo de venta a Magna esta misma semana.

Este jueves era el día marcado, pero el acuerdo no ha sido posible, en primer lugar, en la sede central de la compañía en Russelsheim, donde trabajan 15.600 personas y donde los sindicatos mantienen reservas sobre la capacidad de decisión que tendrá la plantilla en la nueva Opel.

Resistencia aragonesa

El otro foco de resistencia se sitúa en Aragón, donde los sindicatos, el Gobierno central y el aragonés llevan dos días estudiando la oferta que Magan planteó el pasado martes, en respuesta al rechazo que suscitó su anterior propuesta.

Este jueves, tras varias horas de reunión, el Gobierno de Aragón ha anunciado en un breve comunicado el encuentro que se celebrará mañana, en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, sin hacer ninguna valoración de la reunión de hoy. A la reunión han sido convocados los sindicatos, que no han participado en la reunión de este jueves.

La anterior oferta de Magna preveía una reducción de la plantilla de en torno a 1.350 trabajadores, 350 menos de los inicialmente previstos, de los 7.500 que trabajan en Figueruelas, donde se ensamblaría el Opel Corsa de cinco puertas. Sin embargo, la planta perdería la producción del Corsa tres puertas -se fabricaría en la planta de Eisenach- y una de sus dos líneas de montaje en 2011.

En cuanto a la última, aunque no se han hecho público los detalles, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, señalaba el martes que "garantiza el futuro a largo plazo de Figueruelas, pero no resuelve el ajuste a corto plazo". Es decir, el número de despidos no varía, aunque se aseguraría el mantenimiento de la fábrica entre cinco y diez años.