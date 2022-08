El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha dicho que "el mundo ha pasado por la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión" de 1929, y que podría haber sido peor si los bancos centrales no hubiesen actuado de manera tan vigorosa.



"Sin unas acciones rápidas y robustas, el pánico de octubre pasado se habría intensificado, más firmas financieras hubiesen quebrado y todo el sistema financiero global hubiese estado en peligro grave. Hemos evitado lo peor", ha dicho en su discurso ante una reunión de bancos centrales en Jackson Hole, Wyoming.



Las palabras de Bernake coinciden con la valoración del economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, del pasado 18 de agosto, cuando aseguró que "ha comenzado" la recuperación económica a nivel mundial.



Según Bernanke hace un año "los mercados financieros seguían con grandes presiones, la actividad económica se desaceleraba y la inflación -impulsada por un alza de los precios de materias primas- había crecido significativamente".



La crisis "pudo haber sido mucho peor"



Cuando los banqueros centrales se reunieron el año pasado, ha agregado, "no podíamos apreciar que la situación económica iba a pasar por una época tan difícil".



"Una lección clara del año transcurrido es que una crisis financiera rampante puede cobrar un precio enorme en términos humanos y económicos", ha dicho Bernanke. "Una segunda lección es que las tempestades financieras no respetan fronteras: esta crisis ha sido global".



"Desde que nos reunimos aquí el año pasado el mundo ha pasado por su crisis financiera más grave desde la Gran Depresión", ha continuado. "La crisis a su vez causó una profunda recesión global de la cual recién empezamos a salir".



El impacto económico ha sido grave pero, ha añadido Bernanke, "pudo haber sido, decididamente, mucho peor".