Caja Madrid estudia desde hace meses llevar a cabodentro del actual escenario de reordenación del sistema financiero , según fuentes cercanas al consejo de administración de la entidad, citadas por Europa Press."Desde hace meses se trabaja en esa dirección, se sabe que la caja va a ir de baile", porque el Banco de España conoce en profundidad la situación de la entidad y, sin descartar la posibilidad de adoptar un papel activo en la reestructuración financiera.No obstante, las mismas han precisado que, por el momento,, ni ha convocado por el momento ningún encuentro extraordinario del consejo de administración, que tiene una reunión ordinaria fijada para el próximo mes de septiembre.El diario El País se hace eco este lunes de un informe interno de la entidad madrileña en la que se estudiarían diversas opciones de fusión, aunque las preferencias serían por la alicantinaLa entidad gallega, en cualquier caso, ha desmentido la existencia de contactos con Caja Madrid para una posible fusión, señalando que es "totalmente ajena" al posible interés de Caja Madrid. Asimismo, ha negado haber mantenido contactos con entidad alguna para el "estudio o formalización" de estos proyectos y manifiesta su "firme determinación" de continuar prestando sus servicios atendiendo "a los intereses generales de Galicia".El, ha advertido de que "sin autorización de la Xunta no puede haber ningún tipo de acuerdo entre las cajas gallegas y cajas de fuera de la Comunidad"."No comparto el informe de Caja Madrid, sobre todo porque tampoco lo conozco. Caja Madrid puede hacer un informe pero, en todo caso, debo decir que a la Xunta le corresponde cualquier decisión sobre la fusión de cajas", ha recalcado, dejando claro que la Administración gallega "ejercerá sus competencias estatutarias".Por su parte,, ha afirmado que la entidad no ha recibido "ningún contacto oficial" de Caja Madrid, aunque está abierta a "cualquier oferta o proposición de cualquier caja de ahorros"."Ésa es una noticia que nace en el seno de Caja Madrid. Nosotros tenemos la posibilidad y vamos a continuar trabajando por nuestra independencia", ha indicado Crespo, quien ha defendido que, para que se realice una hipotética fusión, "la valoración para la integración siempre sería técnica", por lo que"Si se hubiera iniciado cualquier tipo de contacto con alguna caja de ahorros,, insistiendo en que la entidad que presiden no está ¿negociando en estos momentos" una posible fusión.