Francia envía un submarino nuclear para buscar las cajas negras del Airbus

El ministro de Defensa de Francia, Hervé Morin, ha anunciado la incorporación a las tareas de búsqueda del Airbus de Air France desaparecido en el Atlántico de un submarino nuclear de ataque (SNA) para buscar las cajas negras del avión. Según Morin, el sistema de detección del submarino podría ayudar a rescatar las cajas negras.



El submarino, el 'Emeraude', "llegará en la próxima semana a la zona de operaciones", según el capitán del Estado Mayor Christophe Prazuck, quien ha añadido que el objetivo es "detectar las emisiones acústicas de las cajas negras gracias el sonar del submarino".



El 'Emeraude' es uno de los seis submarinos de ataque de Francia y que son empleados en misiones de inteligencia navales y también par proteger a los portaaviones Charles de Gaulle o SNLE. Tiene 73,6 metros de eslora y una velocidad de 25 nudos.



No se descarta el terrorismo



Por otra parte, Morin no excluye la hipótesis del terrorismo para explicar la desaparición del Airbus de Air France con 228 personas a bordo. Dentro del mismo Gobierno francés, el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, aunque no descarta esa hipótesis, recuerda que los expertos no han encontrado "ninguna evidencia" que la apoye.



"Nunca he descartado el terrorismo, ni tampoco la investigación en curso", ha afirmado el titular galo de Defensa, aunque también ha matizado que "no hay ningún elemento ni pista que permitan corroborarlo".



Morin ha añadido que no ha habido amenazas al vuelo ni una posible reivindicación, aunque ha recordado que "en la mayoría de los actos terroristas contra aviones nunca hay reivindicación".



El titular de Defensa tampoco tiene nuevos datos sobre la búsqueda de los restos, mientras que los primeros datos de la investigación francesa sólo confirman que el aparato volaba cerca de una zona de mal tiempo y que se registró "incoherencia" en los datos sobre su velocidad. Por ello, Airbus ha enviado a las compañías un recordatorio de las recomendaciones que tienen que seguir cuando se dé un caso de incoherencia en el registro de velocidades de vuelo.



Las familias siguen la búsqueda



Por otra parte, familiares de las víctimas del avión han viajado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña a la ciudad brasileña de Recife para conversar con los oficiales que dirigen las operaciones de búsqueda y recibir explicaciones de la misma.



El viaje fue una iniciativa de la Fuerza Aérea ante las protestas de los familiares de las 59 víctimas brasileñas del accidente por la falta de resultados de la búsqueda y por las informaciones contradictorias que han dado los militares.



"Nuestra intención es conversar y hacerles conocer el trabajo que estamos haciendo y las dificultades que estamos enfrentando", ha afirmado el director del Departamento de Control del Espacio Aéreo, brigadier general Ramón Borges Cardoso, quien dirige las operaciones en Recife.



El mal tiempo dificulta el rastreo



Además, el brigadier ha destacado que las intensas lluvias que caen en la zona están dificltando la búsqueda de restos. No obstante, y pese a que las lluvias perjudican la visibilidad, el perímetro de búsqueda, delimitado en principio a un radio de unos 220 kilómetros, "ha sido ampliado" debido a que las fuertes corrientes pueden desplazar los restos.



Las operaciones de búsqueda, que comenzaron el lunes, se concentran en una zona próxima a las islas de São Pedro y São Paulo, unas formaciones rocosas deshabitadas situadas a unos 704 kilómetros del archipiélago brasileño de Fernando de Noronha y a 1.300 kilómetros de Recife.



En las tareas participan aviones y barcos de Brasil, Francia, Estados Unidos, España y otros países, que tras cuatro días de búsqueda no han logrado hallar ningún vestigio del Airbus A330-200 que partió de Río de Janeiro rumbo a París con 228 personas a bordo.



El jueves, un helicóptero de la Marina brasileña recogió algunos materiales que inicialmente se creyó que pertenecían al avión desaparecido, pero luego la información fue desmentida. También se descartó que unas manchas de aceite avistadas desde el aire, que se extendían varios kilómetros, pertenecieran al Airbus de Air France, lo que ha ampliado aún más el misterio en torno a la desaparición del avión.



Cambio de nombre al vuelo AF-447



Por su parte, la compañía Air France ha anunciado que va a cambiar el número al vuelo AF-447 -que cubre el trayecto entre Río y París, accidentado el 1 de junio- y renombrarlo como AF-445.



La nueva numeración del vuelo entrará en vigor el domingo.



Por su parte, el Tribunal de París ha anunciado la apertura de una investigación por "homicidios involuntarios" por la desaparición del avión.