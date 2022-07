La Fuerza Aérea de Brasil dice que los materiales recogidos en el mar no son del Airbus

Los materiales recogidos este jueves de las aguas del Atlántico por la Marina brasileña accidentado el pasado domingo con 288 personas a bordo , según ha declarado la Fuerza Aérea.Un helicóptero Lynx de la Marina ha sacado este jueves del mar unque en un principio se pensó que serían del avión, pero losefectuados a esa piezas indicaron que"El pallet que fue encontrado no era parte de la aeronave", ha dicho a los periodistas el general Ramón Borges Cardoso, director del Departamento de Control del Espacio Aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña.El militar ha explicado que el soportey que los usados enpor ser un metal liviano. Los pallets son los soportes usados para levantar cargas en aviones, barcos, camiones e incluso en supermercados."Hasta el momento(fuselaje)", ha apuntado el militar, quien ha señalado que el pallet recogido este jueves será llevado a la ciudad de Recife y "será descartado como basura" ya que no aporta nada a las investigaciones de la tragedia.También ha subrayado que los aviones de la Fuerza Aérea sí han detectado pedazos del avión flotando en el mar, pero hasta ahora ninguno de ellos ha podido ser recogido por los barcos de la Armada porque las corrientes marinas los arrastran por kilómetros.Según el jefe militar, las este martes desde el aireentre Río de Janeiro y París., pues una cantidad tan grande no es de un avión", ha dicho el oficial, y ha agregado que esa mancha de aceite puede haber sido dejada por algún buque.Sobre la posibilidad de encontrar supervivientes, el militar ha reiterado lo dicho esta mañana. "Hasta ahorao supervivientes".