Las fuerzas aéreas de Brasil avistan más restos y una mancha de fuel de 20 km del Airbus

Un avión de las fuerzas aéreas brasileñas ha hallado más restos del Airbus de Air France siniestrado en el océano Atlántico a unos mil kilómetros de la costa de Brasil, entre ellos una pieza "aparentemente metálica" de 7 metros de diámetro, según un portavoz oficial.



Un avión radar Embraer R-99 ha identificado a las 03.40 hora locales (06.40 GMT y dos horas más en la España peninsular) cuatro nuevas áreas donde se encuentran restos del A330, a 90 kilómetros al sur de la región delimitada inicialmente, ha informado el coronel Jorge Amaral, portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).



"Varios objetos están diseminados en un radio de 5 kilómetros, entre ellos al parecer un objeto metálico de 7 metros de diámetro y una mancha de queroseno de 20 kilómetros", ha explicado Amaral.



"En total diez objetos, algunos de metal, han sido identificados, ha añadido.



Posibles restos del fuselaje



Según el coronel de las FAB, los restos de siete metros de diámetro "podrían ser una parte lateral del Airbus o del fuselaje", aunque no se ha podido leer la inscripción 'Air France'.



El coronel ha asegurado que todas las zonas en las que se han detectado restos serán analizadas.



"Lo principal ahora es encontrar la caja negra", según el portavoz oficial, que no excluye la posibilidad de encontrar sobrevivientes.



"Seguimos trabajando con la hipótesis de que haya supervivientes, hasta que se encuentren los cuerpos que indiquen que es técnicamente imposible encontrar supervivientes", dijo Amaral, interrogado por periodistas sobre esta posibilidad.



Ademas, ha informado de que se ha puesto fin a la operación de búsqueda en aguas territoriales de Senegal.



Ya hay buques en la zona, de la Marina brasileña y mercantes



El coronel Amaral ha informado de que los tres buques mercantes -dos franceses y uno holandés- que fueron desviados a la zona en la que se hallaron los primeros restos, ya han llegado para ayudar a recuperarlos.



También ha llegado a ese punto el primero de los cinco buques de la Marina de Guerra de Brasil, aunque "hasta ahora, el navío no ha informado de ningún hallazgo, pero hay que tener en cuenta que la región que tiene que barrer es muy extensa y las condiciones normales del mar dificultan la observación", ha declarado el contraalmirante Savio Nogueira, director de comunicación social de la Marina brasileña.



El buque patrulla, que zarpó el lunes de la ciudad de Natal, está inspeccionando una extensa zona del océano Atlántico, a unos 90 kilómetros del archipiélago de Sao Pedro y Sao Pablo, formaciones rocosas deshabitadas a 1.296 kilómetros de la ciudad de Recife, nordeste de Brasil.



El oficial ha afirmado que las condiciones marinas normales en la región, con fuertes corrientes y olas de hasta 2 metros, dificultan la búsqueda, pero que en este momento no hay condiciones meteorológicas adversas que puedan complicar aún más los trabajos.



Tras la llegada de este navío de la Marina ahora se espera para el jueves la de una fragata y una corbeta que partieron el lunes de Recife y Salvador. Otra fragata que zarpó el martes desde Río de Janeiro llegará a la zona el sábado, y un buque mercante que igualmente partió la víspera de esa ciudad lo hará el lunes próximo.



Medios aéreos



Respecto al dispositivo aéreo, en total once aviones, incluidos un Falcon 50 francés y un P-3 Orion estadounidense, participan en la búsqueda desde la base de Natal, al sur de la costa nordeste de Brasil, y al sur de la isla de Fernando de Noronha, a 350 kilómetros de la costa.



Estos medios se van a reforzar con un nuevo avión radar Awacs, según ha anunciado el comandante de la base aérea del Ejército francés en Dakar, que ha añadido que la aeronave tiene capacidad de detección por radar tanto aérea como marítima.



Los primeros restos del Airbus fueron localizado el martes a 650 kilómetros de la isla brasileña de Fernando de Noronha, entre ellos una boya naranja y un asiento de avión, aunque hasta varias horas después no se confirmó que pertenecieran al avión de Air France.



No obstante, los responsables de la investigación del accidente del avión de Air France, que desapareció en el Atlántico con 228 personas a bordo, consideran "probable" que no se encuentren nunca las cajas negras de la aeronave, "aunque eso no significa obligatoriamente que no se llegue a saber qué ocurrió".