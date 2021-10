La fuerzas aéreas brasileñas han hallado "restos metálicos" a 650 kilómetros de la isla brasileña de Fernando de Noronha, aunque aún no está confirmado que se pertenezcan al avión de Air France desaparecido con 228 personas a bordo. Han hallado una boya naranja, además de un asiento de avión, pequeños trozos blancos y manchas de fuel.



Para comprobar si estos restos metálicos corresponden al Airbus 330, se ha pedido a tres barcos mercantes que navegaban por la zona que acudan al punto en cuestión para intentar localizarlos, según han informado a AFP fuentes de la Marina brasileña. En concreto son dos barcos holandeses y uno francés, que se encontraban a entre 40 y 20 millas, con lo que podrían llegar al lugar "en las próximas horas", según el teniente naval Henrique Alfonso Lima.



Además, la edición digital del diario O Globo relata que los equipos de búsqueda han avistado manchas de aceite sobre las superficie del agua. El diario brasileño asegura que la información se ha conocido gracias a un radioaficionado que captó la frecuencia de los servicios de rescate.



Según las primeras informaciones, los restos de la aeronave se han detectado en el océano durante la noche por un avión Embraer de investigación R-99, versión brasileña del avión AWACS de radar, que identificó al amanecer "restos metálicos y no metálicos en el agua. "Un avión fue enviado a la zona al amanecer y se confirmó a las 6.49 hora local, 11.49 hora peninsular española, la presencia de desechos esparcidos en un radio de 60 kilómetros.



Según una fuente oficial de las fuerzas aéreas brasileñas, entre los restos avistados por pilotos de dos aviones Hércules C-130 que participan en la búsqueda figuran un asiento, pequeños trozos blancos, una boya naranja y un tambor, además de manchas de aceite y de queroseno.



"Aún no podemos decir que sean del avión porque es necesario retirar una pieza y que contenga un número o marca que la identifique como parte del avión", afirmó el vicedirector de Comunicación Social de la Aeronáutica, coronel Jorge Amaral.



"El plan ahora es centrar los esfuerzos en recoger todos los desechos que sea posible para proceder a su identificación", ha asegurado Amaral.



Sin posibilidad de supervivientes



Preguntado por la posibilidad de encontrar supervivientes, en caso de que los restos pertenezcan al avión desaparecido, el coronel Amaral ha dicho que no es posible.



Respecto a la ubicación de los desechos, a 650 kilómetros al noreste del archipiélago de Fernando de Noronha, indican que "el avión trató de girar a la derecha. Puede haber tenido un problema y ha tratado de regresar Fernando de Noronha ", dijo el coronel la AFP.



Para el Estado Mayor del Ejército de Francia, los restos hallados constituyen "una pista muy importante".



Éste es el primer hallazgo que se produce en esta búsqueda, en la que trabajan ocho aviones brasileños y tres navíos de la Marina, una búsqueda en la que también colaboran Francia, Senegal, España y EE.UU.



La búsqueda del avión se había centrado en una zona comprendida a 1.100 kilómetros de la isla Fernando de Noronha, donde un piloto brasileño de la compañía TAM ha asegurado haber visto "extrañas manchas naranjas" mientras sobrevolaba la zona donde se perdió contacto con la aeronave de Air France, un Airbus A330-220, que unía Río de Janeiro con París.



Según han reconocido fuentes militares a RTVE.es, las esperanzas en la búsqueda se centran en recuperar restos que "terminan flotando" como "plásticos, manchas de aceite o combustible o chalecos salvavidas".



Cautela en París ante el hallazgo



La localización de estos posibles restos del avión ha sido recibida en Francia con cautela, a la espera de que se confirme si corresponden o no al Airbus A330, tal y como ha reconocido el primer ministro francés, François Fillon, que ha comparecido en una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional francesa.



Fillon ha indicado que, si se verifica el hallazgo de los militares brasileños, ello permitirá "reducir el área de búsqueda". "Por ahora, no se privilegia ninguna hipótesis. Nuestra única certidumbre es que no hubo mensaje de alerta", sino alertas automáticas durante tres minutos de que los sistemas de la aeronave habían quedado inutilizados, ha comentado.



Sobre las causas de la desaparición, aunque el Ejecutivo francés no ha querido excluir en principio ninguna hipótesis, el ministro de Defensa reiteró que no hay "ningún elemento que permita corroborar" que se trató de un acto terrorista.



Equipos de búsqueda



Además, ha el ministro de Defensa francés, Hervé Morin, informado que Francia ha enviado dos barcos a la zona para participar en las labores de localización, el "Foudre" de la Marina francesa, que zarpó desde Portugal, y la fragata "Ventose", desde las Antillas francesas. Además, a los dos aviones militares franceses que participan desde ayer en la misión se va a sumar un avión radar Awacs.



También se ha enviado a la zona para que se sume al dispositivo una buque de exploración submarina, el "Porquuoi pas", equipado con dos robots submarinos que pueden operar hasta a 6.000 metros de profundidad, según ha informado el Ministerio de Transportes de Francia.



La profundidad máxima de los fondos marinos de la zona de búsqueda es de unos 4.700 metros y las cajas negras del avión pueden emitir durante un mes una señal hasta 6.000 metros de profundidad.



Por su parte, Brasil ha sumado tres buques de la Marina, que se dirigen a la zona, a su dispositivo inicial compuesto de ocho aeronaves y tres buques de la Marina de Guerra. La fragata, la corbeta y el buque patrulla brasileños que zarparon el lunes rumbo a la posible zona del accidente también fueron informados de las coordinadas exactas y ya se encaminan al lugar, a unos 1.100 kilómetros al nordeste de la ciudad brasileña de Natal.