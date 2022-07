Búsqueda contrarreloj del avión en la zona donde un piloto brasileño vio "extraños puntos naranjas"

Las fuerzas aéreas brasileñas buscan a contrarreloj el Airbus A330-220 de la compañía aérea Air France que desapareció en medio del Océano Atlántico este lunes de madrugada cuando sobrevolaba en Océano Atlántico y en el que viajaban 228 personas, entre ellas dos españoles. Las cajas negras están programadas para emitir señales durante los 30 días posteriores a un siniestro, por lo que el tiempo cuenta en contra de los rescatadores para dar con la aeronave.



Hasta ahora, la única pista sobre el posible lugar del accidente la aportó un piloto brasileño de la aerolínea TAM, que aseguró haber visto "extraños puntos naranjas" en el mar, en aguas senegalesas, poco después del accidente, informaron portavoces de la Aeronáutica.



La edición online del diario brasileño O Globo desmiente una información que había ofrecido previamente en la que se aseguraba que las autoridades de senegal habían localizado restos del avión de Air France.



Jean-Louis Borloo, ministro francés de Energía, no ha dudado en señalar lo importante que es apresurarse en la búsqueda, ya que las cajas negras están programadas para emitir señales de localización hasta 30 horas después de un siniestro. "Es una carrera contrarreloj", ha sentenciado.



La labores de búsqueda se centran ahora a más 1.100 kilómetros de distancia de la brasileña isla de Fernando Noronha, en donde las aguas alcanzan una profundidad de tres kilómetros. La esperanza de los investigadores es dar con las débiles señales que emiten los localizadores de las cajas negras de la aeronave, y que sólo se detectan a poca distancia. La zona acotada para rastrear abarca los 120 kilómetros cuadrados, según informa el corresponsal de RNE en París. La prensa francesa informa de que las balizas de emergencia de la aeronave no llegaron a emitir ninguna señal de socorro. Tampoco lanzaron ninguna señal de socorro los pilotos.



A pesar de que poco a poco se reducen las esperanzas de hallar los restos del aparato, la investigación, en la que colaboran Francia, Brasil, EE.UU., Eapaña y Senegal, consta de avanzados medios técnicos. La Fuerza Aérea brasileña ha informado de que ha movilizado ocho aeronaves, que se suman a los tres navíos de la Marina que rastrean el área que corresponde al control aéreo brasileño, mientras que la zona bajo control aéreo de Dakar está siendo rastreada por aviones franceses.





El coronel Jorge Amaral, del Ejercito del Aire brasileño, ha explicado que la operación nocturna se ha llevado a cabo con un Hércules C130, capaz de localizar las frecuencias de urgencia del Airbus, y un Embrarer R-99, versión brasileña del Awacs, un aparato cuyo radar permiter realizar búsquedas nocturnas.



Además, las labores de rescate cuentan con un equipo de paracaidistas especializados en este tipo de rescates en mar, según informa la edición digital de Liberation. "Si el tiempo lo permite, también vamos a buscar con los equipos infrarrojos para detectar fuentes de calor y las diferencias de temperatura", aseguran fuentes de las fuerzas aéreas brasileñas.



El avión, que efectuaba el trayecto Río de Janeiro - Paris, contactó por última vez con los controladores aéreos brasileños cuando se disponía a entrar en el espacio aéreo de Senegal, hacia las las 22.33 hora local (03.33 hora peninsular española).



Según Sarkozy, "las posibilidades de que haya supervivientes son ínfimas". El presidente francés ha mostrado "sus condolencias y su solidaridad" a su homólogo brasileño, Lula da Silva, que se ha mostrado apesadumbrado y conmovido por lo ocurrido.



La incertidumbre sobre lo que ha podido pasarle a la aeronave continúa mientras que la hipótesis que cobra mayor fuerza es que fuese alcanzada por un rayo, a pesar de que los expertos aseguran que los aviones están preparados para esos fenómenos. "Realmente un rayo no afecta a la estructura del avión" ha explicado en La 2 Noticias el piloto Óscar Molina. Además, exite la posilidad de que se haya hundido en el océano o de que haya explotado en el aire.