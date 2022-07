Más de 24 horas después de que desapareciera el avión de Air France en el Océano Atlántico se ha conocido la identidad de la segunda pasajera de nacionalidad española que iba a bordo. Su nombre, Ana Negra Barrabeig, una joven de 28 años que trabaja en la consultora Oliver Wyman, según han confirmado fuentes diplomáticas a Radio Nacional.

La mujer, de origen catalán, se encontraba en Brasil de Luna de Miel con su marido Javier Álvarez, también de nacionalidad española, pero que cogió otro avión con destino a Emiratos Árabes. La pareja vivía en Dubai donde, la comunidad española, muy unida, está absolutamente desolada. Ana Negra tenía unos días más de vacaciones y quiso volver a España para pasar unas jornadas en familia. Según ha contado su tia, Isabel Negra, a Radio Nacional, la pareja se había casado el pasado 6 de mayo.



Este lunes se conocieron algunos detalles del otro pasajero de nacionalidad española que iba a bordo del Airbus A330-220 desaparecido, en el que viajaban 228 personas. Se trata de Andrés Suárez Montes, un ingeniero sevillano, de 38 años de edad, casado, nacido en Marchena, Sevilla y empleado en Brasil para la empresa petrolífera Schlumberger. Según su familia española, la empresa aseguró a su mujer que Andrés tenía un billete para ese avión y desde la salida del vuelo de Air France no se han vuelto a tener noticias suyas.



Mientras, en Francia continúa buscando explicación a lo sucedido. Según relata el corresponsal de RNE en París, Luis Miguel Úbeda, la mayor parte de la prensa gala coincide en titular por "Misterio". Nadie se explica qué ha ocurrido para que un Airbus cayera fulminado por un rayo, en caso de confirmarse que fue esta descarga eléctrica la causante del fallo.



La investigación se centra ahora en una "zona ciega" sobre la que no tiene alcance el radar, de una extensión cercana a 120 kilómetros cuadrados y situado a 1.100 kilómetros mar adentro de la costa brasileña.



Las fuerzas aéreas brasileñas han continuado durante toda la noche con la búsqueda, aunque con resultado infractuoso. Los últimos en sumarse a las labores de rescate han sido varios aviones de EE.UU., que trabajan codo con codo con efectivos de Francia, España y Senegal, último país en recibir señl por radar de la aeronave desaparecida.



Son muy pocas las esperanzas que hay que de encontrar el avión de Air France. Los investigadores se centran ahora en localizar la pequeña señal que emiten los localizadores de la caja negra, que permita localizar la aeronave.



Posible azafata hispano-argentina



Además de los dos españoles confirmados en el pasaje, los medios argentinos informan de que en el vuelo habría una azafata con doble nacionalidad, argentina y española. Según el diario Clarín, que cita al cónsul argentino en Francia, Miguel Angel Hillmann, la azafata sería Clara Mar Amado, y vivía en París.



Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado a RTVE.es que a Air France sólo le consta que hubiera dos españoles a bordo del avión y que, en caso de que la azafata tuviera efectivamente doble nacionalidad, viajaría con pasaporte argentino.



De hecho, la lista de tripulantes facilitada por Air France no recoge que hubiera ninguna azafata argentina ni española, tan solo cinco francesas y una brasileña.