Un avión especializado en búsqueda y rescate (SAR) del Ejército del Aire español y una aeronave de la Guardia Civil se encuentran ya sobrevolando aguas de Senegal, al suroeste de Cabo Verde, a unos, la zona en la que podría haber desaparecido el Airbus 330 de Air France con 228 personas a bordo Según Radio Nacional, el Ejército del Aire enviará en las próximas horas un tercer avión para colaborar en la búsqueda. Fuentes del Ejército del Aire han confirmado a RTVE.es que "estos aviones van"sobrevolar el mar".Aseguran que el avión tiene muchos elementos que pueden terminar flotando, aunque se haya hundido a 3.000 metros de pronfundidad en el océano, como "".También, un sistema de boyas que puede ser accionado manualmente y que funcionan con su propio sistema de alimentación eléctrica y autónomo respecto al avión."Si no hubo tiempo de hacer ninguna comunicación, ni de soltar las balizas de socorro", explican fuentes del Ejército del Aire. Una hipótesis que también confirma Philippe Hazane, subdirector adjunto del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Toulouse, que asegura que las balizas "no emitieron ninguna señal"."Ninguna emisión de las tres balizas que equipan los A330 de Air France fue captada por los satélites ni reenviada hacia uno de los 24 centros de control en el mundo que constituyen el sistema de alerta aérea y marítima", declaró."Si no se captó ninguna emisión, esto probaría que las balizas, es decir que la catástrofe ha sido muy rápida", apuntó.De momento sólo hay una pista que señala en lugar en el que se pudo producir el accidente. Unos supuestos "puntos naranjas" que un piloto brasileñó dice que vio poco despues del accidente en aguas de SenegalEs en ese punto en el que están trabajando los medios aéreos y marítimos enviados por Francia, España, Brasil, Senegal y EE.UU. Toda la misión está dirigida desde un centro coordinador emplazado en Dakar (Senegal).