La Marina brasileña recupera los primeros restos del Airbus en el Atlántico

La Marina brasileña ha retirado del mar los primeros restos que serían del avión de Air France que cayó al océano Atlántico el pasado domingo con 228 personas a bordo, según han informado fuentes oficiales. Se trata de un soporte para equipaje de 2,5 metros cuadrados y dos boyas que han sido recogidos a las 13.00 horas locales (16.00 GMT y dos horas más en España), según la Fuerza Aérea Brasileña.



"El helicóptero con que cuenta la fragata Constitución hizo el primer rescate y transportó el material al navío, en donde se podrá evaluar si pertenece o no al avión", ha dicho el brigadier general Ramon Borges Cardoso, director del Departamento de Control del Espacio Aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña, en declaraciones a la televisión Globo, informa Efe.



El primer material ha sido retirado del mar en una zona de 550 kilómetros al norte del archipiélago brasileño de Fernando de Noronha, según Borges, que añade que todo el material rescatado será llevado inicialmente hasta Fernando de Noronha y posteriormente a la ciudad de Recife, en donde será puesto a disposición de los investigadores franceses.



"Hasta ahora no hay informaciones de que hayan sido avistados cuerpos o supervivientes", ha agregado el brigadier general.



El mando militar ha indicado también que la recuperación de los restos materiales sería suspendida de inmediato en el caso de que se encontraran cadáveres, pues entonces "la prioridad absoluta sería trasladar los cuerpos a tierra firme".



La Marina concentró las búsquedas en el mar en un área circular con un radio de 120 millas náuticas y centro en el local en donde la Fuerza Aérea Brasileña localizó el pasado lunes una franja de cinco kilómetros con restos y manchas de aceite y combustible.



La búsqueda en el área comenzó el miércoles con la llegada de la patrullera Grajaú y de la corbeta Caboclo, que fueron reforzadas con la fragata Constitución, que dirige el operativo. Otra fragata brasileña debe llegar a la zona el sábado y un navío tanque lo hará el domingo.



Avistados más restos



Además, Borges ha anunciado que la Fuerza Aérea Brasileña ha avistado por tercer día consecutivo más restos del A330-200 en el océano. En concreto se han localizado por un avión R-99 dotado con sensores flotando en el agua cerca del archipiélago de Sao Pedro y Sao Paulo, unas formaciones rocosas deshabitadas que pertenecen a Brasil.



Según cuenta el brigadier en O Globo, este avión R-99 habría localizado partes internas del Airbus, piezas de color marrón, blanco y amarillo y serían asientos y material de cubierta y del compartimento de equipajes.



Alrededor de 150 personas, con medios aéreos y marítimos, trabajan en la búsqueda de restos en un área de 6.000 kilómetros cuadrados desde las ciudades costeras de Recife y Natal y el archipiélago de Fernando de Noronha, donde está instalada la base de operaciones. Las búsquedas en la región del accidente están a cargo de tres navíos de la Marina brasileña, que ha enviado un total de cinco barcos, y de diez aeronaves de Brasil, Francia, España y Estados Unidos que patrullan el Atlántico.



Por otra parte, aviones de la Fuerza Aérea de Brasil han descargado un camión frigorífico y cajas con bolsas para cadáveres en el aeropuerto del archipiélago de Fernando de Noronha. La carga llegó en dos aviones Hércules C-130, uno con el camión y otro con las bolsas.



Air France reitera a los familiares que es imposible que haya supervivientes



Quien insiste en descartar la posibilidad de que haya supervivientes es el presidente de Air France, Jean-Cyril Spinetta, quien ha reiterado a los familiares de los ocupantes del avión que es imposible que haya supervivientes porque el aparato se desintegró.



El portavoz de las familias, Guillaume de Saint-Marc, ha explicado que en una reunión con los familiares, Spinetta y otros directivos de la aerolínea les dijeron que "el avión no pudo amerizar y se desintegró, bien en el aire, bien en contacto con el mar".



Spinetta les indicó a los familiares que por esa razón "no hay esperanza de encontrar supervivientes", según relató De Saint-Marc, quien señaló que muchos de los familiares mantenían la esperanza de encontrar a sus allegados con vida.



"Cuando estás frente a una desgracia como ésta te aferras a la esperanza de que suceda un milagro, aunque la razón diga lo contrario", ha explicado.



Según Saint-Marc, algunos de los familiares consideraron "prematuro" el homenaje religioso que se hizo ayer a las víctimas en la catedral de Notre Dame de París.



Problemas técnicos antes de entrar en la turbulencia



En lo que respecta a las causas del accidente, especialistas citados por la prensa brasileña consideran que el avión pudo tener un problema técnico antes de entrar en la turbulencia que encontró sobre el Atlántico cuando volaba entre Río de Janeiro y París.



Aunque una fuerte turbulencia de nubes cumulonimbos ha sido señalada como posible causa del accidente, algo que falló antes no alertó al piloto del temporal que tenía por delante, sugieren varios expertos en declaraciones al diario brasileño O Globo.



"Los restos (del avión) han sido encontrados antes de (donde se formaron) las cumulonimbos, y es necesario investigar la posibilidad de que el problema haya ocurrido antes de la llegada a la turbulencia", dijo el jefe del departamento de electricidad atmosférica del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), Osmar Pinto.



Otros especialistas, tanto de Brasil como de otros países, han señalado que una sola turbulencia, por fuerte que sea, no es suficiente para derribar un avión del tamaño y la potencia del Airbus A330-200, y han señalado que ocurrió algo más.



Ceremonia religiosa y luto en Río de Janeiro



Al igual que ocurrió este miércoles en París, en Río de Janeiro se ha celebrado una ceremonia religosa en homenaje a las víctimas con la presencia de los ministros francés y bdrasileño de Exteriores, Bernard Kouchner y Celso Amorim.



Además, Brasil ha declarado tres días de duelo nacional.



Tras la ceremonia, Kouchner ha afirmado que "hará falta tiempo" para conocer las causas de la catástrofe, a la vez que ha resaltado la "enorme profundidad" del océano en la zona donde se han encontrado los restos -entre 3.000 y 4.000 metros- y a la que pueden estar las cajas negras.



Además, ha destacado la "total" colaboración de Francia y Brasil en la búsqueda del avión y ha señalado que el conocer las causas del accidente es "interesante para todo el mundo".