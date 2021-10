La factura mensual de la luz será más precisa para acabar con los abusos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, incluido el PSOE, una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a corregir, "de forma inmediata", el sistema de la factura mensual de la luz impulsado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para acabar con los "abusos" que sufren los consumidores.



La iniciativa exige que el Gobierno cambie el sistema de tarificación "marcando con precisión" y de manera "consensuada" el sistema de lectura y facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y doméstica, hasta los 10 kW de potencia contratada. No se ha detallado cómo se espera conseguir esta precisión pues las lecturas reales seguirán alternándose cada mes con estimaciones. El portavoz de ERC e ICV, Joan Herrera, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda transaccional para que el recibo siempre esté basado en la lectura real, pero no ha sido aceptada.



La diputada socialista, Pilar Unzalu, ha dicho que si cada mes se leyesen los contadores el coste sería de entre 30 y 50 millones de euros, dinero que acabarían pagando los consumidores, por lo que defiende el sistema de facturación mensual.



"Nosotros no estamos en contra de la factura mensual, queremos que las cosas se hagan bien y terminar con el tarifazo", ha manifesatdo la diputada 'popular' Dolors Nadal, tras denunciar que la luz ha subido un 20% con el Gobierno socialista, y que el cambio al modelo de tarificación mensual supone un pago de 80 millones de euros por parte de los usuarios "a los amigos del poder" en el sector eléctrico.



Así, Nadal ha mostrado desde la tribuna ejemplos de facturas de la luz que considera abusivas y que, a su juicio, las compañías eléctricas han presentado con el beneplácito de Sebastián. "Las empresas han hecho lo que han querido porque lo ha querido el Gobierno", ha señalado Nadal, quien ha acusado al Ejecutivo de promover este cambio "de tapadillo".