El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, ha dicho sentirse "más seguro" tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por parte del Banco de España, intervención que el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, ha aplaudido después de que fracasara el proceso de fusión de la caja manchega con la andaluza Unicaja.



Barreda, tras reunirse con el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para hablar de la intervención, ha asegurado que "no hay entidad financiera que aguante esta campaña de descrédito sobre su solvencia" para justificar la medida adoptada sobre la caja manchega, a la que ha calificado "hoy por hoy como la más segura", porque "no hay mayor garantía que la que ofrece el Banco de España y el Gobierno español".



"Yo hoy como cliente de CCM me siento más seguro que ayer", ha sostenido tras la reunión, que ha querido calificar como "interesante, dado que me ha confirmado que los impositores de la entidad tienen toda la seguridad sobre su dinero". Además, ha desvelado que "Solbes le ha asegurado todos los puestos de trabajo y todo el capital".

Barreda ha desvelado que, en su encuentro con Solbes, le preocupaba que la acción del Banco de España estuviera motivada por una "actuación oscura o llena de irregularidades" por parte de los adminsitradores de la entidad, extremo que ha sido totalmente descartado por el ministro.

"El Banco de España ha decidido no seguir adelante con la fusión con Unicaja", al existir "un desacuerdo en la cuantificación de las ayudas para proceder a la fusión. Según Barreda, "Unicaja cuantificaba en más del doble que el Banco de España las ayudas que debían darse a CCM para que perjudicara a sus intereses" y ha calificado las pretensiones de la caja andaluza de "excesivas".



Barreda ha contado que este domingo habló con Manuel Chaves, presidente andaluz, para abordar la intervención de la entidad manchega.



Chaves arremete contra el PP por su postura "cínica"



Por su parte, Chaves, durante su discurso en la reunión en Madrid de la interparlamentaria de los socialistas andaluces, ha acusado al PP de adoptar una postura "cínica" en relación con la intervención, por defenderla hace unos días y ahora criticarla, y de aumentar la "zozobra" e inquietud" de los ciudadanos para que desconfíen del sistema financiero.



Ha recordado Chaves el proceso de fusión que iniciaron CCM y la caja andaluza Unicaja en función de sus competencias y que los gobiernos de ambas comunidades apoyaron políticamente. Sin embargo, y en defensa de sus intereses, ambas cajas no llegaron a un acuerdo y rompieron las negociaciones por decisión propia.



Así, Chaves ha opinado que en el caso de Unicaja se rompió la negociación en función de los intereses de sus depositantes y ahorradores y ha dicho que la Junta de Andalucía "respaldó la decisión que en el ámbito de su competencias adoptó el consejo de administración".



"Ha sido decisión de las cajas iniciar y terminar la negociación y ha sido decisión del Banco de España y no del Gobierno intervenir" en la CCM, una "buena decisión", a su juicio, porque da seguridad a los depósitos y a sus titulares.



Por su parte, Solbes ha estado en 'Los Desayunos de TVE' donde se ha mostrado "tranquilo" tras la intervención, aunque ha sostenido que, en caso de que la situación empeore, no descarta la intervención en otras entidadades financieras ya que "no hay sistema inmune".



Unicaja da por finalizado "un posible proyecto de integración"



Por su parte, la entidad de ahorros Unicaja ha comunicado que da "por finalizadas las conversaciones e iniciativas en orden a un posible proyecto de integración" con Caja Castilla-La Mancha (CCM).



En una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja ha justificado su anuncio "como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco de España en la resolución de 28 de marzo de 2009, publicada en el BOE el 29 de marzo, en relación a la entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha", es decir, la intervención.



Posteriormente, Unicaja ha justificado su postura al decir que "ha tenido y tiene presente en todo momento los intereses generales de la entidad y en especial los de clientes y empleados".



Ambas cajas comunicaron 28 días antes a la CNMV que habían alcanzado unas bases de acuerdo para su propuesta de integración que crearía una de las cinco primeras cajas de ahorros españolas. Explicaron entonces que la unión gozaría del apoyo y respaldo de las autoridades financieras.



También precisaron que iban a desarrollar de inmediato los necesarios trabajos de "due dilligence" (especie de auditoría, análisis o prospectiva) y aseguramiento de garantías financieras para el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos por los respectivos consejos de administración de las dos entidades.



Unicaja no se había pronunciado antes tras conocerse ayer la intervención de CCM, a la que iba a absorber.