Solbes no descarta más intervenciones de entidades bancarias si la situación empeora

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha asegurado que pese a que tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha "está tranquilo", no descarta que se actúe sobre más entidades "si la situación continua así, con dificultades", ya que "ningún sistema financiero es inmune".

En una entrevista en el programa 'Los Desayunos de TVE', Solbes ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los clientes de Caja Castilla-La Mancha, a los que ha dicho: "Si necesitan el dinero, sáquenlo de la entidad, no tendrán ningún problema. Si no lo necesitan, déjenlo donde está, porque tampoco tendrán problemas".



Además, ha asegurado que la intervención de CCM es una "decisión menor", ya que sostiene que es un trámite: "El Banco de España sólo puede dar un aval a un banco con un decreto ley".



Se ha referido a las declaraciones del 'popular' Cristóbal Montoro, que ha asegurado que la intervención de CCLM "no es la última de las que vayan a ocurrir, para decir: "El señor Montoro es amigo del catastrofismo. Yo soy amigo de la tranquilidad. Y hoy estoy tranquilo".

Además, ha asegurado que el Gobierno, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, "no ha aportado ni un solo céntimo en términos presupuestarios, sino que sólo ha dado avales a las entidades financieras". "El sistema financiero no ha necesitado de inyección pública, por lo que podemos seguir presumiendo de nuestro sistema financiero". Además, ha confirmado que los problemas de liquidez que ha atravesado CCM se deben a los numerosos acreedores que tiene en el sector inmobiliario.



Ante la pregunta de por qué se tomó la decisión de la intervención en domingo, el vicepresidente segundo del Gobierno ha sostenido que "no era conveniente esperar", además de que de ese modo se evitaron rumores y especulaciones de cara al mercado financiero. "Después de que el viernes no se llegara a un acuerdo privado, el sábado por la mañana se reunió el Comité del Banco de España, que decidió sustituir a los gestores de la entidad. Esta decisión fue comunicada al Ministerio de Economía, que convocó un Consejo de Ministros de urgencia, porque los avales sólo se pueden tomar por Decreto Ley."



Respecto al futuro de CCM, ha asegurado que es "prematuro" decir qué va a pasar, porque los "administradores tienen que reorganizar la caja, ver los puntos fuertes y débiles de la entidad y, entonces, tomarán decisiones". Pero lo que sí ha querido precisar es que "el Gobierno quiere que en Castilla-La Mancha haya una red de cajas, bajo el nombre que sea, pero que permita la financiación de los empresarios·



Por otro lado, Solbes se ha referido, asimismo, al dato en negativo de la inflación armonizada -que en marzo ha caído un 0,1%, el primer registro interanual en negativo por primera vez en la historia- para asegurar que esto "no significa que entramos en deflación, ya que la deflación es una caída continuada del índice de precios. Este es sólo un mal dato, que hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que exagerar".