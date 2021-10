El juez encargado de tramitar en un tribunal de Irlanda del Norte el caso de José Ignacio de Juana Chaos ha afirmado que hay, tal y como solicita la Justicia española, que le acusa de unEl juez Thomas Burgess afirma que ese, según informa Efe. La defensa tiene tres semanas, hasta el 31 de marzo, para presentar las alegaciones, según informa RNE. El magistrado fijará para el 14 o el 15 de mayo la vista para resolver definitivamente la extradición en España.El magistrado Thomas Burguess ha leído su resolución ante las partes en el complejo judicial de Laganside, en Belfast, a donde De Juana llegó acompañado de su mujer Irati Aranzabal en torno a las 10 de la mañana.Según la resolución leída por el magistrado, "el tribunal ha decidido que(a De Juana) o aquellas con las que se supone que está relacionado pueden,según la ley de terrorismo de 2006". (enaltecimiento del terrorismo)."Por esta razón, el supuesto delito en España es un delito susceptible de extradición", ha dictaminado Burguess."Según esta resolución, previas deliberaciones del tribunal, la persona en cuestión es susceptible de ser extraditada, a menos que la extradición sea excluida de acuerdo con las especificaciones de la ley de 2003", ha añadido.Tras leer la resolución, Burguess ha interrumpido la vista para que la defensa estudiara el calendario que ha establecido para la presentación de eventuales recursos.La defensa de De Juana, a cargo del abogado Edward Fitzgerald, confirmó que recurrirán y que alegarán que en España se está dando un proceso judicial viciado en el que se está prejuzgando a De Juana y, por lo tanto, se están violando sus derechos fundamentales.Sitzgerald ha explicado que se centrarán su recurso en las bases deEl equipo legal del ex preso de ETA espera tramitar la imputación desde Irlanda del Norte, donde reside desde verano y donde aspira a quedarse en la nueva vida que ha iniciado en la provincia del Ulster, según ha confirmado Sitzgerald.El, porque después de la respuesta que Burguess dé a las eventuales alegaciones, el caso puede ser derivado al Tribunal de Apelaciones de Belfast, en primera instancia, y posteriormente a la Cámara de los Lores en Londres, que es la máxima instancia judicial británica.La decisión del juez llega tras, una ronda de comparecencias que comenzaron el pasado 17 de noviembre cuando el etarra fue arrestado en Belfast por la policía nordirlandesa -cuando se disponía a entregarse- en virtud de una orden internacional de detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Ese día la vista fue suspendida por falta de intérprete La orden de detención contra De Juana fue dictada en noviembre pasado, después de que el etarra no se presentara por tercera vez consecutiva ante el juzgado de Velasco, que además ordenó su ingreso en prisión provisional.El juez norirlandés aplazó el lunes a la jornada de este martes la decisión preliminar sobre la entrega el ex jefe del Comando Madrid a la Audiencia Nacional española, tras escuchar a las partes en la tercera vista celebrada desde el inicio del caso el 17 de noviembre.Tras dos horas de sesión monopolizadas por la defensa del terrorista, que insistió en que no hay "base" para el delito que le imputa el magistrado español Eloy Velasco, el juez Tom Burgess suspendió la audiencia hasta este martes.El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pide la entrega de De Juana para interrogarle acerca de una carta que se leyó en San Sebastián en agosto durante un acto de homenaje a De Juana (responsable de una 25 asesinatos durante la década de los 80 ) un día después de que saliera de la cárcel.Una mujer no identificada leyó la carta, atribuida a De Juana, que incluía frases en las que se recordaba a históricos etarras como Esteban Nieto, fallecido en septiembre de 1999, y se utilizaban frases como Aurrera bolie que se consideran de apoyo a la lucha armada.