Detienen a Iñaki de Juana Chaos en Belfast

El ex preso etarra, Irlanda del Norte, en cumplimiento de la orden internacional de arresto emitida el martes pasado por el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.Según informa el corresponsal de TVE Miguel Ángel Idígoras, De Juana Chaos ha sidoEsta mañana, De Juana ha acudido a este misma sede judicial para declarar por la causa abierta en Madrid contra él por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, la audiencia se había suspendido temporalmente por falta de intérprete Según TVE, el juez tiene ahora dos opciones: ordenar su ingreso en prisión o dejarle en libertad. Esta última opción es la que está cobrando más fuerza. El juez, informa Idígoras, estaría barajando esta posibilidad ya que considera queEl delito de enaltecimiento del terrorismo no estaría exactamente tipificado ni traducido al inglés, explica, lo que podría terminar con la puesta en libertad del ex preso de ETA.En un comunicado, la Policía informa de que la detención se ha llevado a cabo "por petición de las autoridades españolas" a través de una orden europea de arresto (European Arrest Warrant) por "ofensas terroristas presuntamente cometidas en España".De Juana ha sido ha sido detenido por agentes de policía y detectives de la Unidad de Extradiciones y se encuentra en la Comisaría de la calle Musgrave. De allí le trasladarán en algún momento del día al Tribunal de Belfast donde esta mañana De Juana acudió declarar a petición de su abogado. Así, finalmente el ex preso etarra será puesto ante un juez norirlandés pero ya en calidad de detenido para comenzar el proceso de extradición a España.De Juana salió de la cárcel el 2 de agosto pasado después de pasaraunque había sido condenado a 3.000 por 25 asesinatos cometidos como miembro de ETA.Desde su puesta en libertad el pasado 2 de agosto, De Juana residió primero en Dublín y más tarde en Belfast. Para su detención, el Ministerio del Interior ha introducido la ficha de De Juana en el Sistema de Información Schengen (SIS), al que tienen acceso las policías europeas y emitió una alerta a través de Interpol para su localización internacional.Antes de salir a la cárcel en agosto pasado, Iñaki de Juana Chaos estaba cumpliendo una última condena de tres años por amenazas vertidas en dos artículos publicados en la prensa.En marzo de 2007 entró en régimen de semi libertad y finalmente en agosto pasado salió en libertad, después de lo cual a pesar de tener una vivienda en San Sebastián, se trasladó a Irlanda y después a Irlanda del Norte.