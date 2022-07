La Fiscalía Anticorrupción ha respondido al juez Baltasar Garzón que tiene que inhibirse en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia en el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que afecta a cargos del PP.



Según ha informado TVE, al no instarle a inhibirse en el Tribunal Supremo, la Fiscalía no encuentra indicios de implicación de parlamentarios nacionales. Según Efe, no hay implicación en el caso Gürtel de diputados, senadores o eurodiputados del PP.



Según un comunicado de prensa de la Fiscalía, en su nuevo informe, "se ratifica en las conclusiones en las que llegó en su anterior informe", en el que también instaba a Garzón a inhibirse en los TSJ de Madrid y Valencia, lo que indica que hay indicios contra diputados o cargos autonómicos de Madrid y la Comunidad Valenciana.



De cualquier modo, y aunque no es previsible, el juez podría acabar elevando una exposición razonada al Supremo, ya que el informe que le ha entregado la Fiscalía no es vinculante, han señalado fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional.



Según el dictamen de la Fiscalía, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Garzón, podrá seguir instruyendo la causa hasta que los TSJ resuelvan su competencia.



De hecho, el magistrado ha continuado esta mañana con diversos interrogatorios a imputados y para mañana tiene fijadas más comparecencias.



Antecedentes



El pasado miércoles, y tras recibir un informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que, según Garzón, "se contienen nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un nuevo caso de aforamiento", el magistrado pidió nuevamente su opinión a Anticorrupción.



El juez dictó una providencia dando a un plazo de 48 horas a la Fiscalía -que ésta se apresuró a anunciar que no respetaría- para que informara no sólo de si procedía remitir una exposición razonada al Supremo "sobre los casos de su competencia", en referencia a los aforados nacionales presuntamente implicados, sino sobre si lo más adecuado no sería remitir todo el caso al Alto Tribunal.



Los aforados contra los que Garzón apreciaba indicios de delito eran el senador Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, y el eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.



La Fiscalía, sin embargo, ha considerado que los datos que obran en la causa sobre ellos -según lo publicado por varios medios de comunicación, varios de los imputados en el caso les citan en sus conversaciones como perceptores de ciertas cantidades de dinero- no están corroborados por otros indicios y no son suficientes para pedir al Supremo que les investigue.



Indicios en Madrid y Valencia



El Ministerio Público sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ha reiterado su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos "perfectamente escindibles", que debería seguirse en el de Valencia.



Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.



Mientras tanto, los diarios El País y El Periódico de Catalunya publicaron el pasado 19 de febrero que la Fiscalía también veía indicios de delito en la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.