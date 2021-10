La Fiscalía Anticorrupción ha indicado que no responderá a la petición realizada este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- en el que daba al Ministerio Público un plazo de 48 horas para que le comunicara si procedía la inhibición de la causa en favor del Tribunal Supremo- hasta que no concluya el estudio del informe policial presentado al Juzgado.



El Ministerio Público indica en una nota de prensa que "ha iniciado el análisis o estudio del informe policial" y concreta que no ha tenido acceso a este documento hasta el día de ayer, cuando le fue notificado por el Juzgado Central de Instrucción n 5 de la Audiencia Nacional. "El dictamen se remitirá cuando concluya su estudio", añade.



El comunicado de prensa aclara además que las fiscales asignadas a la causa Miriam Segura y Concha Sabadell ya han dado cumplimientos a las otras dos solicitudes de dictamen realizadas por el juez, sobre la posibilidad de continuar realizando diligencias en espera de la decisión de los tribunales en favor de los que se inhiba finalmente y sobre los aforados. Aclara que contestó al magistrado en sendos escritos presentados el 18 y el 24 de febrero.