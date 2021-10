El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, se ha negado a declarar como imputado ante el juez Baltasar Garzón en relación con el caso "Gürtel" hasta saber qué tribunal se hará cargo de la investigación de esta presunta trama de corrupción que se vincula a cargos del PP.



"Estaré encantado de declarar ante Garzón o ante quien sea, pero cuando sepa quién es el competente en esta investigación. Ninguno de ústedes puede decirme a día de hoy quién juzga este caso", ha espetado el ex alcalde a los periodistas arremolinados a la puerta de la Audiencia.



Cuando ha sido llamado a comparecer ante el juez, González Panero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar hasta que "no se dilucide" qué tribunal será finalmente competente en esta investigación, según ha explicado su abogada, María Ramírez, a su salida de la Audiencia Nacional.

Ante esta postura del ex alcalde, Garzón ha optado por imponerle comparecencias semanales en el Juzgado hasta que acuerde inhibirse, bien ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia -al haber hallado indicios contra diputados autonómicos- o bien ante el Tribunal Supremo -al haber implicados al menos dos diputados nacionales, senadores o eurodiputados-.

Esta medida ha sido interpretada por la abogada de González Panero como "una represalia" del magistrado de la Audiencia Nacional por la negativa de su cliente a declarar como imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.



Al ser preguntada sobre si la negativa de su cliente a declarar es una respuesta a la manera en que Garzón está llevando la investigación, ha contestado: "tampoco nos garantiza nadie el secreto sumarial, puesto que se han producido muchas filtraciones".



Con cuatro archivadores



González Panero, que a su llegada a la Audiencia Nacional portaba cuatro archivadores con amplia documentación para entregarle al magistrado, ha recordado a su salida que el 9 de febrero vino a declarar ante Garzón -aunque hasta un día después no fue imputado en esta causa- porque "era el que tenía todas las competencias", pero "hoy en día no sabemos de quién van a ser".



Los otros cinco imputados a los que el juez había citado este miércoles a declarar han quedado en libertad al no haber pedido las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell ninguna medida cautelar; entre ellos destaca ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri.