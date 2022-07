El juez Baltasar Garzón ha dejado en libertad a los seis últimos imputados a los que ha tomado declaración en el llamado "caso Gürtel" , la mayor parte de ellos, el presunto líder de la trama de corrupción que investiga el magistrado.Garzón ha adoptado esta decisión al no haber pedido las fiscales anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabadell,contra ellos, con lo que hasta el momento han quedado: Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.Hoy han comparecido ante el juez(apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events),(responsable de Special Events) y( vinculado a Easy Concept, Proyectos Financieros Fillmore y Pasadena Viajes).También han sido interrogados, todos ellos por espacio de una media hora cada uno,, vecino de Correa y que en su declaración ha negado cualquier vinculación empresarial con éste;-hermano de la imputada Carmen Luis Cerezo- yLas declaraciones han comenzado pasadas las 10.00 horas y se han prolongado hasta cerca de las 14.00 horas, aunque los interrogatorios han sido más breves que en anteriores ocasiones.En total, han declarado ya 18 de los 37 imputados y la próxima semana está previsto que comparezcan los 19 restantes.Entretanto, mañana acaba el plazo de 48 horas que Garzón ha dado a la Fiscalía Anticorrupción para que responda si debe inhibirse ante el Tribunal Supremo , al haber encontrado el juez indicios contra al menos dos diputados, senadores o eurodiputados del PP. La Fiscalía ya ha contestado que no responderá hasta que concluya el estudio del informe policial A la espera de esta respuesta de la Fiscalía, que probablemente no dará hasta después de las elecciones de este domingo, el martes 3 de marzo se mantiene la citación de otros seis imputados: Francisco Javier Pérez Alonso, Manuel Delgado Solís (abogado); José Antonio (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado, Guillermo Martínez Lluch (directivo de Bancaja), Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria (empresario de la construcción en Madrid).Para el día siguiente han sido llamados a declarar otros seis: los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, así como el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri, Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot.El 5 de marzo el juez tiene previsto concluir esta tanda de interrogatorios con los imputados Juan Manuel Jiménez Bravo (gerente de la empresa de materiales de construcción Puertonarcea) y Carmen, empleada del despacho R.Blanco-Guillamot, a los que se unirán otros cinco imputados cuya comparecencia, prevista para el pasado lunes, quedó aplazada para este día. Entre éstos destaca José Javier Nombela, el que fuera asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa y al que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cesó el pasado viernes a causa de su imputación.También están citados para el 5 de marzo Pau Collado Serra -ex director general del Gobierno balear con Jaume Matas (PP) y que trabaja para Easy Concept, empresa del presunto líder de la trama Francisco Correa-; Fernando Torres Manso (apoderado de Easy Concept), María Victoria Romero Párraga (accionista de Special Events), y Luis de Miguel Pérez (fundador de Orange Market).