El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sustituye a Baltasar Garzón mientras se recupera de la crisis de ansiedad que sufrió el viernes , ha aplazado por falta de tiempo las declaraciones a otros cinco imputados en el caso Gürtel.



Pedraz tenía previsto realizar los interrogatorios al finalizar los asuntos que tenía pendientes tanto en su juzgado como en el de Garzón, al frente del cual ha estado de guardia durante el fin de semana. Sin embargo, a las diez de la mañana, hora a la que iban a comenzar los interrogatorios, ha decidido su aplazamiento.



La primera declaración prevista era la del ex asesor del concejal-presidente de la Junta de Moncloa José Javier Nombela Olmo, cesado el pasado jueves por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza". Entre los años 1996 y 2007, Nombela compatibilizó su labor en la Administración municipal con su trabajo en las empresas investigadas Special Events (enero-junio de 2003) y Easy Concept (junio de 2003-octubre de 2006).



El magistrado también iba a tomar declaración al ex director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Pablo Collado Serra, que fue consejero delegado de Easy Concept.



Los otros tres imputados que estaban citados en la Audiencia Nacional eran Fernando Torres Manso, apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept.



Los cinco están imputados por los presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.



Los siguientes interrogatorios, señalados para esta semana, tendrán lugar el jueves 26, día en el que han sido llamados a declarar David Luis Cerezo, Paula Seco de Herrera López, Mónica Magariños Pérez (apoderada de Orange Market), Antonio Herrero González, Guillermo García Coello y Joaquín García Mármol.



Los interrogatorios se sucederán también los días 3, 4 y 5 de marzo, fecha en la cual Garzón puede inhibirse al haber hallado indicios contra aforados y no tener competencia la Audiencia Nacional para imputarles.



Se cumple el plazo del PP



Además este lunes se cumple el plazo que el Partido Popular dio al juez Baltasar Garzón para inhibirse en la instrucción del caso Gürtel.



El Partido Popular decidió dar de plazo hasta este lunes al juez de la Audiencia Nacional para inhibirse en la instrucción de la causa sobre la supuesta trama de corrupción vinculada al PP.



Aunque Garzón ha iniciado el proceso para dejar en manos de los tribunales competentes la investigación de los aforados (políticos electos) implicados, fuentes jurídicas afirman que no lo hará hasta que concluya los interrogatorios dentro de diez días.



Tres copias del sumario



Antes de ingresar en una clínica el viernes, Garzón levantó parcialmente el secreto de sumario y solicitó con carácter urgente que se efectúen tres copias de las actuaciones: dos están destinadas a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, de dónde son algunos de estos aforados -entre los que puede estar el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo-, y una tercera, cuyo destino se desconoce por el momento y que bien pudiera ser el Tribunal Supremo -de ser algún aforado diputado nacional o senador- o el Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad autónoma.



Garzón, o su sustituto, deberán también resolver próximamente sobre la petición que hizo la Comunidad de Madrid de personarse en la causa poco después de que el magistrado rechazara la personación del PP como acusación al haber encontrado indicios "serios" contra aforados de ese partido.