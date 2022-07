Una ventanilla única solucionará los problemas de los ciudadanos con el sector energético

Los ciudadanos que tengan problemas con el sector enérgético, tal y como recientemente ha ocurrido con deficiencias en los recibos de la luz, podrán plantear sus reclamaciones en una ventanilla única que creará el Gobierno, tal y como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros.



Por otro lado, De la Vega ha manifestado que el Gobierno es "escrupulosamente neutral" en la operación empresarial por la que la italiana Enel se hará con el 25% que posee Acciona en Endesa, "siempre y cuando" se respeten los requisitos de los organismos reguladores y se garantice el suministro energético.



La número dos del Gobierno considera que se trata de operaciones empresariales en las que el Gobierno es neutral, si se respetan los derechos de los ciudadanos.



El Consejo de Ministros ha aprobado también un decreto de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que elimina el tope del 5% como máxima participación del accionista de una cadena en otra.



Más derechos para los trabajadores autónomos



Otro de los acuerdos alcanzados hace referencia a los trabajadores autónomos. Los denominados económicamente dependientes tendrán derecho a un mínimo de 18 días de vacaciones al año y a una indemnización por cese de actividad, aunque no tendrán una relación laboral con su cliente como la que tienen los trabajadores por cuenta ajena.



Así lo recoge el Real Decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de Contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente y que supone también la creación del Registro estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.



Se considera trabajador autónomo económicamente dependiente al que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que recibe al menos el 75% de sus ingresos por rendimiento del trabajo y de actividades económicas o profesionales y en el que concurren las condiciones del Estatuto del Trabajo Autónomo.



A partir de la regulación de este contrato, alrededor de 250.000 trabajadores autónomos podrán regularizar su situación, sobre todo aquellos que se encuentran en actividades como el transporte, seguros y agentes comerciales y reúnen las condiciones mencionadas.



El Gobierno será más flexible con el déficit de los Ayuntamientos



El Consejo de Ministros ha acordado también flexibilizar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las entidades locales, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quién ha puesto de manifiesto que es necesario ser más flexibles con los déficits moderados municipales por la situación económica adversa.



La medida de flexibilidad deberá ser concretada en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se determinará el déficit que, con carácter excepcional y para el conjunto de las entidades locales, se permitirá para el año 2008.



De este modo, de manera excepcional, las entidades locales que, una vez aprobada la liquidación de sus presupuestos de 2008, presenten un déficit moderado, no tendrán que presentar un plan económico-financiero de reequilibrio



El Gobierno invierte 4.000 millones en el Plan de Cercanías de Barcelona



Además, el Consejo de Ministros ha tramitado el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2008-2015, con una inversión de 4.000 millones de euros para la modernización del trazado ferroviario.



Esa inversión supondrá, entre otras mejoras, nueve nuevas estaciones de Cercanías, 11 nuevos intercambiadores, 25 kilómetros de nuevas vías y la ampliación de otros 80 kilómetros de la línea para que toda la red tenga vía doble, lo que beneficiará a más de cuatro millones de personas y a los 79 municipios por los que pasa, según la vicepresidenta.



Ésta era una de las reclamaciones de la Generalitat como paso previo para asumir las competencias y la transferencia de las infraestructuras ferroviarias de Cercanías, ya que considera que en los últimos años no se ha invertido lo suficiente en el sector.